La connexion Porzingis – Brown, l’arme fatale des Celtics !

Vainqueurs des Bucks cette nuit, après avoir compté jusqu’à 20 points d’avance, les Celtics impressionnent par leur défense, mais aussi par cette attaque où le danger vient de partout. On comprend d’ailleurs mieux pourquoi Brad Stevens a fait le forcing pour récupérer puis prolonger Kristaps Porzingis.

Le Letton s’est tout de suite fondu dans le collectif des Celtics, en attaque comme en défense, et ce qui impressionne vraiment, c’est sa complicité avec Jaylen Brown. Leur pick-and-roll est peut-être, aujourd’hui, l’arme numéro 1 des Celtics, et les deux se trouvent parfaitement. Et pas uniquement sur pick-and-roll puisque les deux se cherchent aussi sur des coupes côté opposé, souvent avec Kristaps Porzingis dans le rôle de « point forward ».

La lecture des coupes dans le dos

On l’a encore vu hier soir face aux Bucks avec notamment un alley-oop de Kristaps Porzingis, puis un énorme dunk de Jaylen Brown. Sur une période de neuf minutes, les deux vont se trouver à six reprises !

« J’adore jouer avec JB » lance Kristaps Porzingis. « On commence à se trouver de plus en plus. Honnêtement, c’est lui qui me facilite le jeu. Je me contente de lire ce qu’il me dit. S’il arrive et qu’il veut la passe, boom, je la lui passe. Je commence à m’ouvrir au cercle, et soit il termine, soit il m’envoie une passe lobée… Il me facilite la tâche et il est tellement explosif et rapide avec ses coupes dans le dos que c’est naturel pour moi de le trouver sur ses coupes. Tout le mérite en revient à JB. »

Un enthousiasme partagé par Jaylen Brown qui se régale des caviars de Kristaps Porzingis au coeur de la défense, mais aussi très à l’aise sur le « pick-and-pop » grâce à l’adresse lointaine du Letton.

« C’est super, et ce n’est que le début ! On est à quoi, 15 matches ? Même pas ! » répond Jaylen Brown, auteur de 22 points et 8 passes contre Milwaukee. « On continue de construire des automatismes, et c’est toujours en développement. On se parle. Je ne sais pas d’où ça vient, c’est une relation automatique. Dès que KP est arrivé ici, ce fut automatique. Je m’attends à ce que ça s’améliore encore, et que ça évolue encore. »