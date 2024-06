Larry Nance Jr. en reprend pour au moins un mois

Alors que l’infirmerie se vide considérablement après le retour de CJ McCollum et celui attendu de Trey Murphy III pour la réception des Spurs ce soir, la mise à jour de la situation de Larry Nance Jr, touché à une côte depuis deux semaines, était également attendue.

Pour l’intérieur des Pelicans, un retour imminent n’est pas à l’ordre du jour, puisque sa fracture s’est aggravée, et qu’il lui faudra donc plus de temps que prévu pour revenir à 100%. Dans son communiqué, la franchise de Louisiane estime que son absence devrait tourner autour des quatre à six semaines. On ne reverra Larry Nance Jr qu’en 2024.

À noter que Jose Alvarado, dont le début de saison a également été perturbé par les blessures, est pour sa part incertain pour la rencontre de ce soir.

Larry Nance, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 63 20 52.7 10.0 68.1 1.6 3.4 5.0 0.7 2.0 0.9 0.7 0.4 5.5 2016-17 LAL 63 23 52.6 27.8 73.8 1.9 4.0 5.9 1.5 2.4 1.3 0.9 0.6 7.1 2017-18 * All Teams 66 22 58.1 16.7 66.4 2.4 4.4 6.9 1.2 2.6 1.3 0.8 0.6 8.7 2017-18 * LAL 42 22 60.1 25.0 63.2 2.6 4.2 6.8 1.4 2.7 1.4 1.0 0.5 8.6 2017-18 * CLE 24 21 55.0 12.5 72.0 2.2 4.8 7.0 1.0 2.5 1.2 0.4 0.8 8.9 2018-19 CLE 67 27 52.0 33.7 71.6 2.5 5.7 8.2 3.2 2.9 1.5 1.5 0.6 9.4 2019-20 CLE 56 26 53.1 35.2 67.6 1.9 5.4 7.3 2.2 1.6 1.0 1.1 0.4 10.1 2020-21 CLE 35 31 47.1 36.0 61.2 1.5 5.2 6.7 3.1 2.1 1.7 1.6 0.5 9.3 2021-22 * All Teams 46 23 52.2 32.9 70.2 1.6 3.8 5.4 1.8 1.8 0.9 0.8 0.4 7.0 2021-22 * POR 37 23 51.5 30.6 65.3 1.6 4.1 5.7 2.0 1.8 1.0 0.7 0.4 6.9 2021-22 * NOP 9 20 55.1 50.0 100.0 1.6 2.8 4.3 0.9 1.9 0.6 1.1 0.8 7.3 2022-23 NOP 65 21 61.0 33.3 69.6 1.6 3.8 5.5 1.8 2.1 0.9 0.7 0.6 6.8 2023-24 NOP 61 20 57.3 41.5 77.0 1.5 3.5 5.0 1.9 1.6 1.0 0.8 0.3 5.7 Total 522 23 54.0 34.2 69.6 1.9 4.3 6.2 1.9 2.1 1.2 0.9 0.5 7.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.