CJ McCollum : « J’ai eu besoin d’oxygène »

Jamal Murray n’était pas le seul à effectuer sa grande rentrée cette nuit, puisque CJ McCollum était aussi de retour sur les terrains. Comme pour Jamal Murray, tout s’est très bien passé puisque les Pelicans ont dominé les Sixers, et l’ancien arrière des Blazers a été bon avec 20 points, 5 passes à 7 sur 16 aux tirs. C’est lui, à 90 secondes de la fin, qui inscrit le « floater » qui donne 10 points d’avance aux Pelicans pour valider la victoire.

« J’étais excité ! Je me sentais comme un gamin » raconte-t-il. « C’est bon d’être capable de rejouer, après avoir été obligé d’être spectateur, après avoir été blessé… Vu le type de blessure, je suis reconnaissant de pouvoir rejouer. »

Victime à nouveau d’un pneumothorax, CJ McCollum n’avait aucune certitude sur la suite, et il a reconnu qu’il a vécu des moments compliqués.

« Est-ce que ça va ressembler à ça quand je vais vieillir ? »

« Je me sentais comme une personne âgée. J’ai eu besoin d’oxygène pendant un moment » raconte-t-il. « J’ai demandé à mon épouse : ‘Est-ce que ça va ressembler à ça quand je vais vieillir ?’ D’être obligé d’aller aux toilettes avec ma bonbonne d’oxygène… Je l’ai fait pendant quatre ou cinq jours, et je me sentais beaucoup mieux au niveau de la respiration. Puis, c’est revenu ensuite. »

Ce retour enthousiasme aussi son coach, Willie Green. Sa formation a fait le dos rond depuis le début de saison, et le groupe est désormais quasiment au complet avec un bilan positif (10 victoires – 9 défaites). Il ne manque plus que Trey Murphy III, mais son retour est imminent.

« C’était génial de retrouver CJ, et on a tous ressenti sa présence tout de suite » témoigne le coach des Pelicans. « Sa capacité à créer de l’espace pour les autres. Il est capable de jouer pour lui et pour ses coéquipiers. Son leadership sur et en dehors du terrain. Nous sommes surtout heureux qu’il soit de retour en bonne santé ».