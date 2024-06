Damian Lillard dompte les Blazers au bout du suspense

Milwaukee a joué avec le feu ce dimanche soir à domicile face à Portland, un match pourtant marqué par les premières retrouvailles de Damian Lillard avec son ancienne équipe.

Les Blazers ont progressivement pris confiance face à la défense peu agressive des Bucks en début de partie, avec un 10-2 initié par Deandre Ayton et conclu par le 3-points de Matisse Thybulle (20-24) et un avantage de +5 au score après 12 minutes (26-31).

Les troupes de Chauncey Billups ont enfoncé le clou dans la foulée grâce à un Scoot Henderson à nouveau adroit de loin. Portland a cette fois passé un 13-2 pour compter 15 longueurs d’avance (32-47). Malcolm Brogdon a pris le relais ensuite avec la même intensité, et malgré quelques bons passages de Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo, Portland faisait bien mieux que résister, virant à +16 à la pause (52-68) !

Bobby Portis débloque les Bucks

Après une nouvelle grosse période de flottement qui a tout de même permis à Portland d’accentuer l’écart jusqu’à un improbable +26 sur un 3-points de Jerami Grant (55-81), Milwaukee s’est enfin réveillé. Le trio Lillard-Antetokounmpo-Lopez a dû s’employer pour enchaîner un 14-0 et revenir à un 12 longueurs à 4 minutes de la fin du troisième quart-temps (71-83).

Giannis Antetokounmpo a continué de donner de sa personne pour aller chercher des points près du cercle, avec un gros dunk et un 2+1 face à Deandre Ayton notamment. Mais c’est Bobby Portis qui a été le déclencheur final du retour aux affaires des locaux. Après un premier panier arraché tout en toucher suite à quatre rebonds offensifs des Bucks, l’intérieur a scoré par deux fois à 3-points avant de temporiser pour permettre à Damian Lillard de boucler un 12-0 et de ramener les siens à -1 (94-95).

Face à des Blazers tétanisés, c’est Damian Lillard qui a pris la fin de match en main, en scorant d’abord le 3-points de l’égalisation sur un superbe step-back devant Malcolm Brogdon, puis en allant provoquer la faute de ce dernier pour scorer deux lancers de plus (99-99).

Le précieux 3-points de Malik Beasley et la claquette bienvenue de Giannis Antetokounmpo ont permis à Milwaukee de prendre les commandes et de ne plus les lâcher. Comme un symbole, c’est Damian Lillard qui a fini le job avec un 4/4 au lancer-franc qui a scellé la victoire en faveur de sa nouvelle équipe (108-102).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Milwaukee revenu de l’enfer. Les Bucks ont joué à se faire peur et la soirée aurait pu très mal se terminer. Déjà en difficulté en première mi-temps, les locaux ont concédé jusqu’à 26 points d’écart avant de refaire surface et de l’emporter sur le fil. C’est le plus gros « comeback » de la saison jusqu’à présent.

– Dame Lillard sur son 31. Tous les yeux étaient braqués sur Damian Lillard pour ses premières retrouvailles avec les Blazers. Le meneur n’a pas déçu, avec notamment des paniers déterminants en fin de match pour finir à 31 points (à 4/12 à 3-points), 5 rebonds et 4 passes décisives.

– Le toucher de « Bobby Bounce ». Les Bucks avaient besoin d’une étincelle pour concrétiser leur retour dans le quatrième quart-temps. C’est Bobby Portis qui aura allumé la mèche avec trois paniers tout en toucher. Le premier sur un « finger roll » au bout de l’effort après un deuxième rebond offensif de suite, puis sur un 3-points qui a rebondi sur le cercle avant de retomber dans le filet. L’intérieur en a rajouté une couche avec un nouveau 3-points depuis le corner qui n’a cette fois trouvé que la ficelle. En un éclair, Milwaukee était définitivement revenu dans la course.

– Scoot Henderson a réglé la mire. C’est peu dire que le meneur rookie était en souffrance sur le tir à 3-points depuis le début de saison après n’avoir converti que 2 tentatives sur 24. Toujours placé en sortie de banc comme c’est le cas depuis son retour de blessure, il s’est racheté cette nuit face à l’ancien franchise player de Portland, à qui il a la lourde tâche de succéder. Auteur d’un 3/3 derrière l’arc pour débuter le match, il a été plus discret ensuite, terminant avec 13 points en 27 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.