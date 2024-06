Les Pelicans ressoudés après une réunion entre joueurs

Alors qu’ils avaient pourtant démarré la saison par quatre victoires en cinq matchs, les Pelicans ont très mal digéré le nouveau pneumothorax de CJ McCollum, en perdant cinq matchs consécutifs. C’est donc sans leur meneur de jeu que le duo Brandon Ingram – Zion Williamson devait retrouver ses marques. Pas simple…

Affaiblis, les jeunes Pels ont néanmoins pris le taureau par les cornes en organisant une réunion entre joueurs, après la défaite face à Dallas à domicile (136-124).

Une identité à retrouver et affirmer

Pendant quasiment une heure avant l’entraînement, les joueurs ont remis les choses à plat. Et retrouver des valeurs communes, intangibles et non négociables : faire l’effort en défense, jouer la transition et partager le ballon.

« On devait déjà identifier ce qu’on voulait. C’était le plus important », raconte Larry Nance Jr. « On doit vraiment savoir ce qu’on veut faire, et réaffirmer notre identité en remettant nos valeurs au coeur du projet. »

Depuis leur réunion, les Pels ont repris des couleurs en allant gagner quatre de leurs cinq dernières rencontres, dont une revanche savoureuse face aux Mavs (131-110), une victoire de prestige face aux Nuggets (115-110) et une véritable fessée contre les Kings : +36 (129-93) ! Un succès confirmé cette nuit, même si ce fut plus compliqué.

« Collectivement, on n’était pas sur la même longueur d’onde avant. Maintenant, c’est le cas », apprécie Zion Williamson. « On a fait une réunion pour parler de ce qu’on veut faire tous ensemble. C’est ce par quoi on va vivre et mourir. Depuis qu’on a remis les choses au clair, je trouve qu’on se trouve beaucoup mieux. »

Un moteur à débrider

Au coeur du problème se trouvaient la production et l’entente entre Zion Williamson et Brandon Ingram. Sur leurs trois dernières sorties, les Pelicans ont marqué 45 points de plus que leur adversaire quand les deux stars étaient sur les planches ! À comparer au -26 quand tout allait mal…

Une statistique encourageante alors que les deux hommes ont pris le temps de travailler leur relation sur le pick & roll à l’entraînement, à deux, mais aussi à trois avec Herb Jones.

« On a clairement fait beaucoup de progrès récemment », souffle Zion Williamson. « On veut tous les deux la même chose, mais on n’a pas pu passer beaucoup de temps ensemble sur le terrain. Plus on pourra jouer ensemble, meilleure sera notre cohésion. »

Les deux anciens Dukies n’ont certes pas pu disputer beaucoup de minutes ensemble à cause des nombreuses blessures de l’un et de l’autre ces dernières années. Mais leur tandem est clairement le moteur de la franchise.

« Ils sont le pouls de cette équipe, de la franchise même. Et ils le savent. Ils portent à eux deux le poids de la franchise parce qu’ils ont ce type de talent », conclut Larry Nance Jr. « Le message qu’on leur a passé est qu’ils doivent être digne de ce statut. En étant bon tous les jours. Ils n’ont pas besoin d’être vocal, on a des gars qui le font très bien. Ils doivent simplement faire ce qu’ils savent faire sur le terrain, et nous, on suivra. »