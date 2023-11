Stats & Highlights | Le Heat donne la fessée, les Pelicans confirment

Veille de Thanksgiving oblige, il y avait 14 matches au programme ! À l’Est, le Heat, pourtant sans Bam Adebayo, donne la fessée aux Cavaliers (en back-to-back) avec une adresse folle à 3-points (20 sur 35 !), à l’image d’un Kyle Lowry déchaîné (7 sur 10 à 3-points). C’est la 9e victoire en 10 matches du Heat, l’équipe qui a joué le plus de rencontres à l’extérieur (12 sur 17).

Beaucoup plus de suspense à Atlanta où les Hawks ont décidément envie de battre des records de points. Après les 152 de la veille face aux Pacers, ils en collent 147 à Brooklyn, après prolongation. Grâce aux 14 des 43 points de Trae Young dans cette prolongation, les Hawks s’imposent sur le fil.

Du suspense aussi à Indianapolis, où les Raptors s’imposent d’un petit point (132-131) grâce au duo Siakam-Barnes. Héros la veille face à Atlanta, Buddy Hield loupe le panier de la gagne à la dernière seconde. On ne s’est pas ennuyé non plus à Charlotte où les Hornets infligent aux Wizards leur 7e défaite de suite. Menés de 17 points devant leur public, les Hornets s’en sortent grâce à LaMelo Ball et Miles Bridges, auteur du panier décisif. Comme face à Boston.

Les Pelicans dans le positif

On part à l’Ouest où Jalen Green fait des misères aux Grizzlies, et les Rockets mettent fin à leur série de trois défaites de suite. Face à ses anciens coéquipiers, Dillon Brooks n’avait pas le compas dans l’oeil : 4 sur 14 aux tirs, dont 0 sur 5 à 3-points.

Tout va mieux pour les Pelicans qui signent une deuxième victoire d’affilée face aux Kings. Comme lors de la première victoire, Brandon Ingram et Zion Williamson ont fait très mal, notamment dans la raquette. Vainqueurs 117-112, les joueurs de Willie Green inscrivent 62 points dans la peinture, contre 28 aux Kings. Ils basculent dans le positif avec 8 victoires pour 7 défaites. Toujours sans CJ McCollum, ni Trey Murphy.

La « petite » surprise du soir est pour Portland qui signe sa 4e victoire de la saison. C’est face à une équipe du Jazz en perdition, et le retour de Scoot Henderson, comme remplaçant, libère un peu ses coéquipiers comme Jerami Grant et Malcolm Brogdon, qui cumulent 50 points.

Charlotte – Washington : 117-114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 117 WAS 114 ORL 124 DEN 119 ATL 147 BRO 145 BOS 119 MIL 116 CLE 96 MIA 129 IND 131 TOR 132 HOU 111 MEM 91 MIN 112 PHI 99 NOR 117 SAC 112 OKC 116 CHI 102 SAS 102 LAC 109 PHO 123 GSW 115 POR 121 UTH 105 LAL 101 DAL 104

Indiana – Toronto : 131-132

Atlanta – Brooklyn : 147-145 (a.p)

Cleveland – Miami : 96-129

Houston – Memphis : 111-91

New Orleans – Sacramento : 117-112

Portland – Utah : 121-105

