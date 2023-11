La NBA retire un record de franchise à Bam Adebayo

Personne dans l’histoire de Miami n’avait encore terminé un match avec un triple-double à au moins 20 points et 20 rebonds. Personne, jusqu’à lundi soir, lorsque Bam Adebayo a ponctué la remarquable victoire du Heat face aux Lakers (108-107) d’un triple-double exceptionnel, à 22 points, 20 rebonds, et 10 passes décisives.

« Ajoutez ça à mon CV », avait-il lancé au terme de la rencontre. Son record historique n’aura finalement pas fait long feu. La NBA a en effet annoncé hier lui avoir retiré un rebond après avoir revu la rencontre pour vérifier chaque statistique, comme c’est le cas de chaque match de la ligue.

On ne sait pas exactement de quelle action il s’agit, mais toujours est-il que la ligne de stats de l’intérieur floridien a donc été revue à 22 points, 19 rebonds et 10 passes décisives, et que cette marque dans l’histoire du Heat établie lundi soir a de fait été effacée des tablettes.

Un seul autre joueur dans l’histoire de Miami a réalisé un triple-double avec plus de 20 points et au moins 19 rebonds. Il s’agit de Lamar Odom, en mars 2004, avec 30 points, 19 rebonds et 11 passes face à Sacramento.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 6 34 50.5 50.0 73.2 2.5 6.7 9.2 3.8 2.2 0.8 3.5 1.3 21.5 Total 424 29 55.3 14.1 75.5 2.2 6.3 8.5 3.4 2.5 1.0 2.2 0.9 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.