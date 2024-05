Joel Embiid, Nikola Jokic, Anthony Edwards, Giannis Antetokounmpo… Les grosses performances n’ont pas manqué cette nuit mais celle de Bam Adebayo dans la victoire face aux Lakers méritait un coup de projecteur.

C’est que dans une soirée « culture », la franchise floridienne ayant mis en avant sa fameuse philosophie sur ses maillots et sur son parquet, l’intérieur a montré pourquoi il l’incarnait désormais. Face à Los Angeles, il a ainsi réussi son 6e triple-double en saison régulière, dépassant Dwyane Wade au classement dans l’histoire du club.

Avec 22 points (9/20), 20 rebonds, 10 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres, il a surtout réalisé le premier triple-double de l’histoire de Miami à plus de 20 points et 20 rebonds.

« Ajoutez-ça à mon CV » pouvait-il conclure après la rencontre face à LeBron James et compagnie. Monstrueux en défense, et plaque tournante de l’équipe en attaque, il est le « pouls » de l’équipe, selon Erik Spoelstra. « Il joue tout le temps comme ça » assure Jimmy Butler. « Mais ça ne fait pas toujours 22, 20 et 10. »

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 Total 489 30 54.7 22.1 75.5 2.2 6.5 8.7 3.5 2.5 1.0 2.2 0.9 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.