Malgré un LeBron James héroïque, le Heat arrache la victoire !

On s’attendait à une grosse prestation de LeBron James pour son retour au Kaseya Center, et le King a été à la hauteur de l’événement ! Pour son retour sur les terres du Heat où il a remporté deux titres en 2012 et en 2013, LBJ a tout fait pour que ses Lakers repartent avec la victoire, et il s’en est fallu de très peu pour que le hold-up se produise.

Après avoir fait jeu égal avec les Floridiens en première mi-temps (62-59), les Californiens ont progressivement plongé dans le troisième quart-temps, encaisse notamment un 12-1 marqué par le dunk de Bam Adebayo, le hook de Jimmy Butler devant Austin Reaves et le tir d’Haywood Highsmith en transition pour faire passer la marque à 87-75. L’écart a ainsi grimpé jusqu’à +13 en toute fin de quart-temps sur deux lancers de Jimmy Butler (90-77).

LeBron James perd Anthony Davis et D’Angelo Russell

Le ciel commençait sérieusement à s’assombrir pour les Lakers, déjà privés d’Anthony Davis, qui a fini par jeter l’éponge à cause de douleurs trop persistantes à la hanche après le repos, et qui ont rapidement dû composer sans D’Angelo Russell, expulsé pour deux fautes techniques. La tâche se compliquait surtout car tout semblait rouler en face, alors que Bam Adebayo venait notamment de distribuer sa 10e passe décisive pour Jaime Jaquez Jr en transition, un panier synonyme de triple-double XXL pour le pivot qui contribuait ainsi à maintenir l’avance des locaux (98-88).

Il a alors fallu toute la détermination de LeBron James pour remettre son équipe dans le match, avec trois paniers et une passe décisive pour le 3-points de Christian Wood. Après un nouveau 3-points de Christian Wood, le King s’est chargé de relancer complètement le match en se payant Josh Richardson, enfoncé au poste bas, pour aller chercher un 2+1 et ramener les siens à -1 (108-107) !

Bam Adebayo dans l’histoire du Heat

Tout restait à faire à plus de deux minutes de la fin, mais les muscles se sont soudainement crispés des deux côtés, entre les ratés du tandem Reaves-James d’un côté et du trio Lowry-Herro-Butler de l’autre derrière l’arc. Pour couronner le tout, c’est Bam Adebayo, qui, au bout de l’effort, a concédé un marché, soit le 9e « turnover » de son équipe dans le 4e quart-temps, offrant la balle de match aux Lakers.

Parti au drive depuis la tête de raquette, LeBron James a fait le choix de renverser le jeu dans le corner opposé pour trouver un Cam Reddish tout seul à 3-points. Le tir de l’ancien Knick n’a tout simplement pas trouvé la mire, provoquant l’explosion de joie du Kaseya Center, et laissant les regrets aux Californiens.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour marquant de LeBron James. Gabe Vincent absent, le retour de LeBron James a été au cœur de l’attention à l’occasion de ce match des Lakers sur le parquet de Miami. Et le King a été à la hauteur des attentes en jouant une partition presque parfaite dans tous les aspects du jeu. On peut estimer qu’il aurait dû essayer de finir le boulot en allant se battre vers le cercle où l’attendait Bam Adebayo. Il a préféré décaler un joueur complètement ouvert. Comment lui en vouloir ? Au final, il termine à 30 points, soit sa moyenne habituelle au Kaseya Center depuis son départ de Miami. Il ne lui aura manqué que la victoire pour que sa soirée soit parfaite.

– Un triple-double historique pour Bam Adebayo. Soir de record pour Bam Adebayo qui a enregistré son sixième triple-double en carrière avec 22 points, 20 rebonds et 10 passes décisives. Il est surtout devenu le premier joueur de l’histoire du Heat à compiler un triple-double avec au moins 20 points et 20 rebonds…

– La blessure d’Anthony Davis. A chaque fois qu’AD se met à grimacer, c’est tout Los Angeles qui retient son souffle, et c’est malheureusement ce qui s’est une nouvelle fois produit hier, lorsque l’intérieur californien s’est mis à boitiller et à faire la moue en fin de première mi-temps. Il est revenu après la pause pour faire un ultime test avant de se raviser et de rejoindre le banc d’où il a regardé l’intégralité du quatrième quart-temps.

TOPS/FLOPS

✅LeBron James. Quelle activité pour un joueur de son âge ! Dès le début du match, LeBron James a semblé en mission, déterminé à briller sur les terres de ses anciens exploits. Au-delà du contenu extraordinairement varié qu’il a pu fournir aux Lakers, le vétéran s’est distingué par sa sérénité en fin de match pour permettre aux siens de recoller au score. Ce qui aura également marqué les esprits, c’est de l’avoir retrouvé au premier rang sur bon nombre de contre-attaques pour aller s’offrir des gros dunks et des paniers faciles. À croire que c’était lui le plus jeune sur le terrain !

✅Austin Reaves. Lui aussi n’est pas passé loin du triple-double ! Une grosse activité de sa part également et un repère fiable tout au long du match, même s’il aurait pu être le héros du « money-time » s’il avait mis une de ses deux tentatives à 3-points pour faire passer Los Angeles devant.

✅Le tandem Butler-Adebayo. Les deux leaders de Miami auront dû s’employer pour faire pencher la victoire du côté floridien. Plutôt très bons et souvent sollicités sur les trois premiers quart-temps, Jimmy Butler et Bam Adebayo ont davantage souffert en fin de match, entre le premier qui n’a pas réussi à inscrire le panier qui aurait sceller le sort de la rencontre, et le second, sur le point de boucler une soirée historique, qui s’est fait sanctionner pour un marché de débutant au pire moment ! Des erreurs qu’on imputera à la fatigue et qui seront restées sans conséquence.

⛔ Tyler Herro. On l’a connu plus inspiré. Son 8/20 au tir à 2/10 de loin et 6 ballons perdus ont fait tache. Il a également terminé avec le pire +/- du Heat (-9).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.