Franz Wagner et le Magic font à leur tour chuter les Nuggets

Match serré de bout en bout entre le Magic et les Nuggets. Aucune équipe n’a ainsi pris plus de 9 points d’avance au cours de la rencontre, il y a eu 19 changements de leader et 15 égalités, les signes que les deux formations ne se sont pas lâchées d’une semelle pendant les 48 minutes.

C’est pourtant Denver qui a plusieurs fois failli construire un « momentum », avec ce 2+1 juste avant la mi-temps de Reggie Jackson, ou cette accélération du banc en fin de troisième quart-temps.

Mais à chaque fois, le Magic s’est accroché pour calmer les visiteurs, et finalement s’offrir un « money-time » à suspense. Les Nuggets sont encore en tête d’un point (112-113) à 2 min 43 de la fin du match, quand Aaron Gordon attaque Franz Wagner et parvient à rester équilibré dans les airs pour glisser le ballon dans le cercle.

Mais l’Allemand, grand bonhomme de la deuxième mi-temps pour le Magic, répond. Il cible Michael Porter Jr. pour attaquer le cercle et marquer le layup avec la faute. Nikola Jokic égalise (115-115) avec un petit dribble dans le dos face à Goga Bitadze au coeur de la raquette, mais Franz Wagner prend encore les choses en main sur l’attaque suivante. Il cible à nouveau Michael Porter Jr, et les Nuggets changent donc de défense, avec Aaron Gordon qui flotte pour éviter que l’ailier floridien ne puisse attaquer le cercle.

Reggie Jackson doit donc couvrir deux joueurs et il est en retard sur Paolo Banchero, qui dégaine à 3-points. Le rebond est heureux pour l’ailier fort du Magic, qui voit le ballon finir dans le cercle…

Il reste encore du temps à l’horloge mais les Nuggets ne parviendront pas à renverser la vapeur, alors que Goga Bitadze et Jalen Suggs assurent aux lancers-francs pour valider cette cinquième victoire (124-119) de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Franz Wagner aux deux visages. Transparent en première mi-temps, avec seulement 3 points à 1/6 au tir et -17 au +/-, l’Allemand est revenu transfiguré après la mi-temps. Mis au défi par ses coéquipiers, il a donné le ton d’entrée, et bouclé cette deuxième période avec 24 points à 10/12 au tir, +13 au +/- et des actions décisives.

– La défense de Denver toujours aux abois. Sans le rebond chanceux sur l’ultime 3-points de Paolo Banchero, la vision du match serait peut-être totalement différente, et la stratégie de Denver, qui a voulu bloquer Franz Wagner en laissant de l’espace à l’intérieur italo-américain à 3-points, n’est pas illogique. Mais dans une soirée où Paolo Banchero a shooté à 4/5 de loin, elle se paye cash. Même si comme le note Mike Malone, ce sont surtout les 42 points encaissés par ses hommes dans le quatrième quart-temps qui sont le plus problématiques.

– Denver voyage mal. Malgré le triple-double de Nikola Jokic (30 points, 13 rebonds, 12 passes), c’est une nouvelle défaite à l’extérieure pour les Nuggets. Parfaits à domicile (7-0), les joueurs des Rocheuses ont ainsi perdu cinq de leurs six dernières sorties en déplacement.

– Orlando, 2e à l’Est ! Avec cette cinquième victoire consécutive, le Magic de Paolo Banchero et Franz Wagner affiche désormais un bilan de 10 succès pour seulement 5 défaites. L’équipe de Jamahl Mosley est ainsi à la 2e place de l’Est, même si les Bucks, le Heat et les Sixers ont également le même bilan !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.