Shai Gilgeous-Alexander (40 pts) et OKC passent la 6e face aux Bulls

Équipe la plus en forme de la ligue, le Thunder se rapproche du sommet de la conférence Ouest. Après son succès de cette nuit face aux Bulls (116-102), la formation d’Oklahoma City surfe sur une série de six victoires consécutives, la meilleure dynamique en cours.

Au cœur de la forme actuelle, on trouve Shai Gilgeous-Alexander bien sûr, face auquel Alex Caruso et les joueurs de Chicago n’ont pas trouvé la parade. Ces derniers, qui jouaient sans Zach LaVine (pied), ont eu toutes les peines du monde à rentrer dans leur match.

Limités à 14 points après douze minutes (26-14, puis 50-39), avec un DeMar DeRozan contenu avec un seul panier dans le jeu en première période, les visiteurs se sont mis en route dans le troisième quart-temps, le plus offensif de la partie. Le leader des Bulls a alors pris le relais de Coby White, très en forme derrière l’arc et l’un des rares Bulls à tenir le choc en première période.

Lancé dans une course aux lancers-francs avec Shai Gilgeous-Alexander, dont ce dernier sortira vainqueur avec son équipe – 38 lancers pour le Thunder (31/38) contre 17 aux Bulls (17/17), DeMar DeRozan ramenait son équipe à trois possessions à l’entame du dernier quart-temps (84-77).

Malgré la faiblesse du rendement de son banc, Chicago a continué à s’accrocher grâce à ses titulaires. Mais le Thunder, autoritaire dans sa protection du cercle (12 contres), n’a pas cédé. Kenrich Williams apportait une énergie importante du banc, pour compenser le non-match de Luguentz Dort, sorti pour six faute sans faire de bruit.

Surtout, à quatre minutes du terme, « SGA » fixait bien pour trouver Chet Holmgren sous le cercle. Puis après des passages respectifs des deux hommes aux lancers, celui qui attirera les chants de « MVP ! » a trouvé Isaiah Joe, auteur d’une nouvelle belle soirée d’adresse, pour une action à quatre points en mode « dagger ».

Alex Caruso pourra s’en mordre les doigts. Le spécialiste défensif des Bulls n’a pas réussi à contenir les « drives » de son adversaire, qui a assuré les montées de balle à la place de Josh Giddey, et a manqué trois bons tirs à 3-points dans le dernier quart-temps, dont deux, coup sur coup dans le corner à une minute de la fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La plus longue série depuis 2019. Février 2019. Il faut remonter à cette période pour voir le Thunder enchaîner une série de six victoires consécutives. Plus de quatre ans seulement mais cette époque paraît si lointaine car Russell Westbrook, Paul George ou encore Jerami Grant étaient alors les leaders du Thunder.

– Troisième meilleur marqueur du Thunder. En parlant de Russell Westbrook, Shai Gilgeous-Alexander s’en rapproche. Dans sa cinquième saison avec le Thunder, l’arrière, qui tourne à 30 points de moyenne cette saison, est désormais le troisième meilleur marqueur de la franchise derrière Kevin Durant et l’ancien meneur de jeu. « Des choses comme ça, c’est toujours cool. C’est ce dont on rêve quand on est enfant. Cette liste comporte clairement quelques poids lourds. On a gagné ce soir et c’est tout ce qui compte », a-t-il réagi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.