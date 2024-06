La marque au Jumpman s’offre un petit « flashback » aujourd’hui avec le retour de la Air Jordan 13, sortie en 1998, et plus précisément du coloris « Wheat » qui avait été dessiné et commercialisé six ans plus tard.

Revoilà donc le modèle sur le marché avec son mariage classique, en cuir blanc « à fossette » sur les panneaux latéraux et un cuir blanc lisse pour recouvrir l’avant du pied. Les parties en beige ressortent en daim sur la base de la tige et au niveau du talon, mais aussi sur une partie de la semelle et quelques finitions comme l’étiquette « Jordan » à la base des lacets ou le logo « Jumpman » sur la languette.

La Air Jordan 13 « Wheat » sort aujourd’hui aux Etats-Unis au prix de 200 dollars.

(Via SneakerNews)