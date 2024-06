Quand Joe Mazzulla fait passer un message à ses stars

Joe Mazzulla a profité d’un match au scénario délicat sur le parquet du dernier de la conférence Ouest pour asseoir son autorité. La scène s’est déroulée après un peu moins de cinq minutes en troisième quart-temps, alors que Boston bafouillait son basket et que ses leaders commençaient à perdre leurs nerfs. Jaylen Brown venait de prendre une faute technique pour avoir témoigné son mécontentement auprès des arbitres, et Jayson Tatum n’avait plus le même tranchant en défense depuis quelques possessions.

C’est à ce moment que le coach des Celtics a tranché, lorsqu’il a rappelé Jrue Holiday, Jaylen Brown et Jayson Tatum sur le banc pour les 7 dernières minutes et 10 secondes du quart-temps !

De quoi rappeler ses leaders à l’ordre et responsabiliser aussi les autres. Et le coup a marché, puisque Boston l’a emporté au final, même si l’écart est resté le même quand le trio était sur le banc. À leur retour en revanche, Jrue Holiday, Jaylen Brown et Jayson Tatum ont été dans tous les bons coups pour contribuer à la courte victoire.

« D’une part, c’était pour développer un groupe, une autre identité et, d’autre part, pour être capable de jouer sans ces gars », a expliqué Joe Mazzulla au sujet de ce choix. « Je trouvais qu’on ne jouait pas très bien et je voulais donc trouver un cinq qui pouvait nous permettre d’aller de l’avant. C’était le premier match d’un back-to-back, donc je ne voulais pas que les minutes de chacun soient trop hautes. Je pensais que c’était l’occasion de trouver un meilleur rythme, un meilleur cinq et d’essayer de faire une petite série ».

Un rappel à l’ordre bienvenu

L’occasion était aussi parfaite pour le coach d’asseoir son autorité auprès de ses leaders, et de leur envoyer un message, sans sourciller, quand il trouve qu’ils ne sont pas à la hauteur.

« J’ai trouvé que les Grizzlies jouaient plus dur que nous, c’est clair. On a été indiscipliné, on n’a pas correctement exécuté notre défense, on a été chanceux de remporter le match. Je ne crois pas qu’on méritait de gagner ce match, à cause de beaucoup choses que nous avons faites ».

Au final, c’est Kristaps Porzingis qui a été le héros de la fin de match avec notamment un contre sur Santi Aldama. La démonstration d’autorité de son nouveau coach a été saluée par le Letton, qui voit dans cette attitude une farouche volonté de gagner. Ce même si Boston affiche le meilleur bilan de ce début de saison en NBA.

« C’est un vrai compétiteur », a glissé KP. « Il a un côté tranchant. Il veut tout gagner, être le meilleur, nous pousser à être les meilleurs. Il a montré de l’émotion et je pense que nous en avions besoin à ce moment-là ».