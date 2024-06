Craig Porter Jr, l’invité surprise des Cavaliers

Depuis le début de saison, Craig Porter Jr. a déjà réussi quelques performances notables, contre New York ou Detroit (10 et 12 points). Mais là, ce fut dans une victoire contre Denver, le champion en titre, et cela prend évidemment une plus grande dimension.

C’est pourquoi le meneur de jeu est reparti avec le ballon du match. « Donovan Mitchell me l’a donné », glisse-t-il pour le Plain Dealer. Et c’est aussi pour cela qu’un fan lui a demandé une photo, en lui disant : « Hey toi, tu as fait un bon match ! Je peux prendre une photo ? » Sans connaître encore son nom, donc.

Il a profité des absences pour faire sa place

Il faut dire que Craig Porter Jr. (23 ans) n’est titulaire que d’un « two-way contract » à Cleveland. Pourtant, avec 21 points à 7/10 au shoot, 4 rebonds, 4 passes et 2 interceptions, sans oublier un contre et 1 seul ballon perdu, en 25 minutes, il a fait très mal aux Nuggets et beaucoup de bien aux Cavaliers, privés de Donovan Mitchell mais également de Caris LeVert ou encore Isaac Okoro.

« C’est dingue. Être dans cette équipe, ça reste surprenant pour moi », commente le joueur. « Mais au fond, je dois simplement aller sur le terrain et continuer de faire ce que je fais. Je sais que je ne suis pas là par hasard. Je veux juste le faire savoir. »

Non drafté, Craig Porter Jr. n’était pas censé avoir de telles opportunités en ce début de saison. L’absence de Ricky Rubio, qui n’a pas encore joué pour prendre soin de sa santé mentale, plus la blessure à la cheville de Ty Jerome, après seulement deux matches, l’ont propulsé sur le devant de la scène. Ce qui n’était pas vraiment prévu.

« Si on regarde l’équipe au moment du training camp, on avait toutes les pièces. Mais c’est évidemment que, avec les blessures et le reste, il faut rester prêt », livre-t-il. « C’est une des choses que l’on m’a dites en début de saison, après le camp d’entraînement. On ne sait jamais quand on va être appelé. »

Un joueur juste

Réaliser une telle performance face Nikola Jokic et sa bande ne peut que gonfler sa confiance. « Chaque match, elle grandit encore et encore. Le coach croit en moi, les joueurs me poussent », confirme le meneur.

Avec cet invité surprise, les Cavaliers ont donc trouvé une option supplémentaire à la mène. De quoi réjouir J.B. Bickerstaff.

« Il a prouvé qu’il est capable d’aider », constate notamment le coach. « Il est mature. C’est un vieux rookie et on a le sentiment qu’on peut lui faire confiance, qu’il n’est pas déstabilisé dans ces moments-là. Donc c’est facile de le mettre sur le parquet, on sait ce qu’il va faire. Beaucoup de jeunes joueurs, de rookies se cherchent. Craig connaît son jeu et ne fait pas ce qu’il ne sait pas faire. »

Craig Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CLE 51 13 50.9 35.3 73.2 0.4 1.7 2.1 2.3 0.8 0.4 0.9 0.3 5.6 Total 51 13 50.9 35.3 73.2 0.4 1.7 2.1 2.3 0.8 0.4 0.9 0.3 5.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.