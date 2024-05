« Sur l’un des paniers à 3-points que j’ai mis, il était dans le coin, ouvert, genre : ‘Hey Beas, je suis chaud moi aussi maintenant !’ », rapporte avec le sourire Malik Beasley, en parlant de son coéquipier Damian Lillard.

Sur le parquet des Raptors la nuit passée, les deux hommes étaient en compétition pour le titre officieux d’artilleur de la soirée. Si le meneur des Bucks a terminé meilleur marqueur avec ses 37 points, dont 15 inscrits sur la ligne des lancers-francs, son coéquipier à l’arrière a été le plus impressionnant derrière l’arc.

Scotché dans le coin gauche, dont il a notamment envoyé un missile très difficile avec la planche au buzzer de la première période, l’ancien joueur des Lakers, du Jazz ou des Wolves a fait beaucoup de mal à la défense des Raptors. Avec ses nombreuses feintes de tir, il a mis dans le vent plus d’une fois son adversaire.

Résultat : une soirée impeccable d’adresse avec 30 points (11/14 aux tirs dont 8/11 de loin), son nouveau record de la saison, 4 rebonds et +34 lorsqu’il était en jeu. Il avait établi sa précédente meilleure marque avec les Bucks (20 points) deux semaines plus tôt, sur le même parquet dans une lourde défaite de son équipe.

47% de réussite sur la saison

« Je joue bien contre certaines équipes parce qu’elles se concentrent généralement sur la raquette. Ils ne veulent pas de points marqués dans la raquette, donc avec des gars comme Dame et Pat Connaughton, qui coupent ou font la bonne passe, j’ai eu beaucoup de tirs ouverts ce soir et je les ai réussis », décrit le 19e choix de la Draft 2016.

Celui-ci, qui devait augmenter son rendement en l’absence de Giannis Antetokounmpo cette nuit, s’est surpris à bénéficier de ses premiers systèmes avec les Bucks en sortie de temps-mort.

« Et Dame, bien sûr, on a fait beaucoup de choses pour lui. Je me suis bien senti. D’habitude, c’est Giannis, alors c’était bon d’avoir ce petit moment. Mais le plus important au final est que nous avons gagné. La dernière fois (contre les Raptors), j’avais fait un match à 20 points, on avait perdu et ils nous avaient mis une raclée, donc c’est encore mieux », apprécie-t-il.

De son côté, Adrian Griffin considère que la formation du Wisconsin a eu « besoin » de tous les 3-points qu’il a convertis. « Même en sortant d’un temps-mort. J’ai dessiné un système pour lui, on avait besoin d’un panier. On était en train de glisser et ils prenaient de l’élan, alors il a rentré beaucoup de tirs opportuns. C’est pour ça qu’il est là », rappelle le coach.

Pour mettre à profit ses 38% de réussite en carrière, un pourcentage qui grimpe à 47% cette saison après son carton de la nuit. Ce qui lui permet de se rapprocher du Top 10 de la ligue. « C’est un shooteur incroyable, il travaille très dur et fait de son mieux sur le plan défensif. Il fait de gros efforts. C’est tout ce qu’on peut demander à quelqu’un comme Beas », termine Adrian Griffin.

Malik Beasley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 22 8 45.2 32.1 80.0 0.2 0.6 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4 0.0 3.8 2017-18 DEN 62 9 41.0 34.1 66.7 0.2 0.9 1.2 0.5 0.6 0.2 0.4 0.1 3.2 2018-19 DEN 81 23 47.4 40.2 84.8 0.4 2.0 2.5 1.2 1.4 0.7 0.7 0.1 11.3 2019-20 * All Teams 55 22 42.5 38.8 81.8 0.3 2.4 2.7 1.4 1.4 0.7 1.0 0.2 11.2 2019-20 * DEN 41 18 38.9 36.0 86.8 0.2 1.7 1.9 1.2 1.2 0.8 0.9 0.2 7.9 2019-20 * MIN 14 33 47.2 42.6 75.0 0.6 4.4 5.1 1.9 1.9 0.6 1.5 0.1 20.7 2020-21 MIN 37 33 44.0 39.9 85.0 0.8 3.6 4.4 2.4 1.7 0.8 1.6 0.2 19.6 2021-22 MIN 79 25 39.1 37.7 81.7 0.3 2.5 2.9 1.5 1.1 0.5 0.5 0.2 12.1 2022-23 * All Teams 81 26 39.5 35.7 76.9 0.4 3.1 3.5 1.5 1.3 0.8 1.1 0.1 12.7 2022-23 * UTH 55 27 39.6 35.9 84.1 0.5 3.1 3.6 1.7 1.4 0.8 1.1 0.2 13.4 2022-23 * LAL 26 24 39.2 35.3 61.9 0.3 3.0 3.3 1.2 1.2 0.8 1.2 0.0 11.1 2023-24 MIL 79 30 44.3 41.3 71.4 0.5 3.2 3.7 1.4 2.0 0.8 0.7 0.1 11.3 Total 496 23 42.5 38.5 80.0 0.4 2.4 2.8 1.3 1.3 0.6 0.8 0.1 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.