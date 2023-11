Quatre explications à la défaite des Sixers

Les Sixers (8v-2d) ne sont plus les leaders de la NBA. Après huit victoires de rang, ils sont tombés cette nuit à domicile, face aux Pacers, et ils redonnent la première place aux Nuggets (9v-2d).

Un revers logique puisque les coéquipiers de Joel Embiid n’avaient mené au score que 26 secondes lors des trois premiers quart-temps, avant de brièvement prendre les commandes à neuf minutes de la fin. Insuffisant pour faire plier des Pacers plus réguliers, et plus justes dans le « money time ».

La justesse des Pacers

« Parfois, la balle ne rebondit pas dans votre sens » résume Nick Nurse. « Il y a eu des moments où j’étais épaté par notre manière de les mettre en difficulté, et ils ont réussi des passes dingues. Ils sont parvenus à garder le ballon, quelle que soit la manière, et ils n’ont perdu que 11 ballons. Vu nos séquences défensives, j’ai le sentiment qu’on aurait pu en provoquer le double. Mais ce soir, ça ne s’est pas passé comme ça… »

À l’image de Tyrese Haliburton, qui n’a pas perdu un ballon, les Pacers avaient les mains sûres, et ils avaient corrigé quelques lacunes par rapport à la première opposition.

Un ajustement au rebond

Comme par exemple, le rebond offensif. Ils en avaient concédé 23 lors du premier match, et seulement 5 la nuit dernière.

« Nous avons fait quelques ajustements, mais le plus grand d’entre eux a été notre placement, et la prise de conscience que c’était un secteur important », explique Rick Carlisle à propos du rebond. « Nous avons fait des exercices de rebond à l’entraînement (lundi) et c’est le cauchemar de tout entraîneur de la NBA parce qu’on a peur que quelqu’un se blesse. Mais nous avons pris conscience que c’était nécessaire ».

Une désorganisation coupable

Pour Joel Embiid, qui a loupé un dunk tout fait, les Sixers ont surtout failli en fin de match. Alors qu’ils avaient recollé au score, et qu’ils étaient même passés devant, ils ont encaissé un terrible 11-2.

« Nous devons juste faire en sorte de mieux terminer les matches », estime le MVP 2023. « Nous avons fait du bon travail, mais ce soir, nous avons fait quelques marchers et nous avons été un peu désorganisés par moments. Nous n’arrivions pas à nous démarquer, et nous devons faire du meilleur travail dans ce domaine ».

L’absence de Nicolas Batum a d’ailleurs pesé en défense dans l’aide sur Tyrese Haliburton, mais aussi en attaque, où sa capacité à donner des ballons propres à ses coéquipiers, et à écarter le jeu par son adresse à 3-points, est précieuse.

Le tir à 3-points négligé

À propos de 3-points, les Sixers font partie des équipes qui en shootent le moins, avec seulement 29 tirs par match. Seuls les Hornets en tentent moins, et c’est 50% de moins que les Mavericks ou les Kings dans ce secteur. Cette nuit, Tyrese Maxey et ses coéquipiers n’en ont shooté que 22 fois, pour 6 réussites.

Nick Nurse est conscient que cette lacune, mais il apprécie aussi que Joel Embiid, comme Tyrese Maxey, soient capables de finir au cercle pour des pourcentages élevés.

« J’apprécie que notre taux de réussite au panier soit très élevé », confirme le coach. « C’est un peu comme au football, on veut se concentrer un peu sur les courses, et atteindre le panier est une priorité avant tout. Pour gagner en NBA, il faut maintenir un certain rythme… Ce soir, ils ont inscrit 39 points à 3-points, contre 18 pour nous. Il ne s’agit pas de gagner la bataille du 3-points, mais il faut relativement en être proche, non ? Alors oui, il faut qu’on en fasse un peu plus ».