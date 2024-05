Le MVP de la nuit | Tyrese Haliburton, Monsieur Propre

Déterminé à faire le show et à s’amuser sur les parquets, Tyrese Haliburton n’oublie pas non plus d’être efficace. Les Sixers peuvent en témoigner puisque la meilleure équipe de la conférence Est se casse les dents sur un joueur en pleine confiance. Et également motivé par le contexte de cette rencontre.

« On savait que l’enjeu de cette partie était plus important car elle comptait pour le tournoi NBA », livre le Pacer. « Je n’ai jamais joué un match de playoffs, donc c’est ma première opportunité pour gagner un titre et je prends cela très au sérieux. Je n’avais jamais battu Philadelphie non plus, donc c’est une belle victoire pour moi. »

Le meneur des Pacers a réalisé une énorme partie avec 33 points à 11/18 au shoot, 7/12 à 3-pts, 15 passes, 7 rebonds et 2 interceptions. Aaron Nesmith, Obi Toppin et Myles Turner ont pleinement profité de ses caviars.

32 passes/0 ballon perdu en deux matches

Une telle feuille de statistiques serait déjà superbe, mais il faut ajouter que Tyrese Haliburton n’a pas perdu un seul ballon en 38 minutes ! Parfois, il n’était pas loin de se faire intercepter mais il a tenu.

C’est d’ailleurs le deuxième match de suite que le meilleur passeur de la ligue réussit une telle performance.

Ainsi, comme il avait déjà distribué 17 passes contre Philadelphie dimanche, l’ancien des Kings affiche donc 32 offrandes sans aucune perte de balle depuis deux matches ! Remarquable.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 Total 260 33 47.8 39.3 85.6 0.7 3.1 3.7 8.8 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.