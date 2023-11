Avec Tyrese Haliburton, les Pacers voient leur futur… en accéléré

Dans un long et très intéressant article, The Ringer plonge dans la franchise d’Indianapolis, actuellement à la 3e place de l’Est (6 victoires – 4 défaites), avec Tyrese Haliburton en chef de meute.

On peut dire que l’échange entre le meneur de jeu et Domantas Sabonis a plutôt bien fonctionné pour les deux camps, les Kings ayant enfin retrouvé les playoffs suite à la greffe du Lituanien alors que les Pacers peuvent rêver d’un avenir radieux avec le meneur de jeu, qui secoue tout le club. Sur le terrain mais aussi en dehors.

Un visage entièrement redéfini

« On avait un groupe très sérieux auparavant », explique ainsi le GM, Chad Buchanan. « Mais ça manquait de personnalité. Ils venaient, ils bossaient mais il n’y avait pas beaucoup d’étincelles. »

Les étincelles, c’est donc désormais Tyrese Haliburton qui se charge de les créer. Avec l’attaque la plus efficace du début de saison (122 points inscrits sur 100 possessions) et le 3e rythme (103.4 possessions par match), juste derrière les Wizards et les Hawks, le meneur et ses coéquipiers se projettent à toute allure et sont difficiles à suivre.

« Ty a redéfini notre approche en tant que franchise pour le futur, du point de vue de l’effectif » détaille Rick Carlisle, prolongé justement pour aider à construire cette approche. C’est pour aider Tyrese Haliburton que les Pacers ont récupéré Bruce Brown, Obi Toppin et Jarace Walker ces derniers mois. « C’est facile de déterminer les joueurs qui pourraient briller avec Ty » continue Chad Buchanan. Il n’est toutefois pas facile de trouver des joueurs qui peuvent à la fois jouer vite et défendre fort. « Bruce (Brown) peut faire les deux » assure le dirigeant. « Et on essaie qu’Obi (Toppin) y arrive également. »

Pour l’instant, les résultats de ce côté-là sont encore mitigés, les Pacers n’affichant toujours que la 27e défense de NBA en ce début de saison, avec 118.9 points encaissés sur 100 possessions.

Mais Tyrese Haliburton, qui assure que ses « connaissances basketballistiques » viennent pour la plupart des jeux vidéo et qu’il voit parfois le terrain comme la vue d’en dessus sur NBA 2K, aime le basket champagne, les passes aveugles et tout ce qui peut enflammer une salle. Pour le meneur, c’est le jeu rapide qui plaît aux fans.

Le show pour faire parler d’Indiana

« Sabonis est un intérieur d’élite en NBA. Mais les moves poste bas ne sont pas enthousiasmants. Vous voyez ce que je veux dire ? Même Jokic, probablement le meilleur joueur du monde actuellement. Mais les moves poste bas ne sont pas enthousiasmants. Ce n’est simplement pas comme ça que le basket fonctionne. »

Cette ode aux highlights et au jeu rapide peut paraître un peu étonnant chez un joueur qui expliquait récemment ne plus vouloir être vu « loser », mais pour Rick Carlisle, le plaisir est un élément essentiel.

« La plupart des choses positives et importantes qui se déroulent sur un terrain de basket se passent au sol » admet le coach. « Maintenant, c’est un jeu de vitesse. Le fait qu’on dunke beaucoup plus, ça en dit surtout beaucoup sur la vitesse de notre équipe actuellement. Je me fiche qu’on dunke ou pas. Ce n’est pas essentiel pour moi. Mais ce jeu doit être amusant. Ça doit être amusant pour les joueurs. Et quand les joueurs s’amusent, les fans s’amusent. Et quand les fans s’amusent, la salle est pleine et l’atmosphère géniale. »

Et quand une équipe s’amuse, les adversaires le voient également…

« Dans un petit marché, on a besoin d’un joueur ou de plusieurs joueurs dont les autres gars disent : ‘Je veux jouer avec lui’. Peu importe s’il est dans l’équipe adverse. ‘Ce gars, j’aimerais jouer avec lui’. Nous ne pensions pas avoir un gars comme ça auparavant » conclut Chad Buchanan. Maintenant, ils ont Tyrese Haliburton.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 9 33 51.7 40.9 94.9 0.4 3.4 3.9 12.2 1.1 1.0 2.3 0.7 23.8 Total 200 33 48.1 40.8 86.4 0.7 2.9 3.6 8.2 1.4 1.6 2.3 0.5 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.