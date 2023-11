Tyrese Haliburton ne veut plus être considéré comme un « loser »

Tyrese Haliburton a toujours du mal à encaisser la quatrième place de Team USA, dont il faisait partie, lors de la dernière Coupe du monde. Surtout que pour le meneur des Pacers, c’est un nouvel échec collectif…

« Je ne m’en suis toujours pas remis » assure-t-il à The Athletic. « C’est frustrant. Tout le monde était énervé, bien sûr, mais moi, je n’ai rien gagné depuis ma saison sophomore à l’université (avec un titre mondial U19). Donc ça m’a vraiment ouvert les yeux sur des trucs dans ma vie, honnêtement. Je me disais : ‘Il faut que je change mes habitudes et d’autres trucs, parce que j’en ai marre de perdre’. Je ne suis pas un loser, ce n’est pas ce que je fais. »

Son objectif, cette saison, est donc très simple.

« Je ne vais pas laisser ça continuer de me définir. Tout le monde me demande : ‘Quels sont tes objectifs individuels cette année ?’ Je veux juste gagner, car j’en ai marre de perdre. Ça a été frustrant ces dernières années, mais ce qu’il s’est passé avec les Etats-Unis m’a ouvert les yeux. Je ne peux pas continuer ainsi dans ma vie. »

Alors qu’il aimerait vraiment faire partie de l’équipe olympique, l’an prochain, Tyrese Haliburton assure notamment que son expérience à la Coupe du monde lui a permis de passer un cap sur le plan défensif.

« Ça m’a vraiment aidé à franchir un palier en défense. À être plus concentré loin du ballon. J’ai vraiment l’impression d’avoir progressé comme défenseur, sur et loin du ballon. Pourtant, j’ai connu quelques matchs compliqués, surtout contre l’Allemagne, où j’ai le sentiment de ne pas avoir été bon défensivement, mais globalement, je pense avoir fait un bond. C’est ce que j’apprécie le plus et ce que je veux continuer de faire. »

Il reste néanmoins du travail à Tyrese Haliburton car comme le montre Stephen Noh, DeMar DeRozan et les Bulls l’ont systématiquement attaqué en fin de match lors de leur récente victoire.

How did the Bulls beat the Pacers down the stretch of a one possession game?

By attacking Tyrese Haliburton over and over with a play called "two side." Turn the sound on and listen to how they did it. pic.twitter.com/HeXi20eH7f

— Steph Noh (@StephNoh) October 31, 2023