Vainqueur à Atlanta, le Heat a trouvé le bon tempo

Pourtant privés de Tyler Herro et de Jimmy Butler, le Heat décroche une 4e victoire de suite, et elle est plutôt remarquable puisque les joueurs d’Erik Spoelstra s’imposent sur le parquet des Hawks, qui les devançaient au classement. Un succès acquis dès le premier quart-temps avec une attaque de feu : 41 points à 15 sur 22 aux tirs !

Résultat : après douze minutes, les Hawks sont relégués à 17 points, et l’écart va même dépasser les 20 points en première mi-temps. Deux joueurs crèvent l’écran : Bam Adebayo, qui donne une leçon de tirs en cloche au-dessus des bras de Clint Capela et des autres grands d’Atlanta, et Jaime Jaquez, hyper agressif, qu’il s’agisse d’attaquer le cercle ou d’envoyer Bogdan Bogdanovic sur les fesses après un « cross ». À la pause, Miami mène encore de 11 points (63-52) après un 3-points au buzzer de ce même Jaquez.

Bam Adebayo s’occupe de tout

Au retour des vestiaires, Dejounte Murray prend le match à son compte, et Trae Young règle la mire de loin. Les Hawks reviennent à -7 (74-67) au milieu du 3e quart-temps.

Sauf que le Heat répond par un 10-0 en trois minutes avec un épatant Josh Richardson à la finition. Le break est fait à nouveau (84-67), et les 3-points d’affilée de Wes Matthews ne changent rien.

Dans le 4e quart-temps, Bam Adebayo termine le boulot, bien épaulé par un Kyle Lowry tout en maîtrise et en sang froid aux lancers-francs pour éviter tout hold-up. À l’arrivée, le Heat s’impose 117-109 à Atlanta, et cette 4e victoire de rang lui permet de revenir à la hauteur des Hawks, et d’accrocher la 4e place.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La variété des défenses. Erik Spoelstra continue de piéger les adversaires avec sa zone. Les Hawks ont essayé de la bouger avec de la circulation de la balle, et aussi des « drives », mais le Heat maîtrise parfaitement le système, et Atlanta s’est cassé les dents sur les changements de défense. Avant cette rencontre, Atlanta tournait à près de 122 points de moyenne. Soit la 3e attaque de la NBA, et la meilleure moyenne de son histoire depuis 1960 !

– La première de Wes Matthews. Auteur de 7 points dans le 3e quart-temps, Wes Matthews a effectué ses premiers dribbles et tirs sous ses nouvelles couleurs. Un match pas comme les autres pour l’ancien shooteur des Bucks et des Mavericks puisque son père avait joué plus de 150 matches pour les Hawks dans les années 80. C’est la première fois de leur histoire qu’un père et un fils portent les couleurs des Hawks.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.