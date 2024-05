Kawhi Leonard, moins de ballons pour moins de lancers-francs ?

Avec un peu moins de 86% de réussite en carrière, Kawhi Leonard est un très solide shooteur de lancers-francs. Après sept rencontres disputées cette saison, ce pourcentage atteint seulement 70%, son plus faible niveau d’adresse depuis ses débuts dans la Grande Ligue.

Plus surprenant, son volume de tirs sur la ligne de réparation. Avec un peu moins de 3 tentatives par rencontre, il n’a jamais obtenu si peu de lancers depuis sa saison 2013/14 avec les Spurs. Soit avant qu’il ne devienne All-Star et ne s’établisse progressivement comme une superstar de la ligue.

À la sortie de son match à Brooklyn, où il a terminé avec un modeste 2/2 sur la ligne, le joueur des Clippers a d’abord un peu de peine à expliquer le phénomène : « Je ne sais pas. Il faut rester agressif et voir ce qu’il se passe. C’est l’un des matchs où j’ai probablement tiré le moins de lancers-francs. »

Deux jours plus tôt au Madison Square Garden, il n’était même pas passé sur la ligne. C’était déjà la deuxième fois cette saison que cela lui arrivait, soit autant que toute la saison précédente.

« On va voir ce qui passe en avançant dans la saison », poursuit l’ailier, avant d’évoquer enfin un facteur : « Mais il faut avoir le ballon en main pour obtenir des fautes. Je ne sais pas à quel point je l’ai eu. »

L’impact de l’arrivée de James Harden ?

Pour le savoir, il suffit d’aller jeter un œil sur les statistiques. Depuis le début de saison, il touche en moyenne 51 fois le ballon par match (contre 57 l’an dernier). C’est moins que Russell Wesbrook (68) et Paul George (59). Et si l’on réduit la fenêtre aux deux derniers matchs, cette donnée chute à 41.5 fois.

Pourquoi deux matchs ? Parce que James Harden a débarqué à Los Angeles depuis, et l’ancien joueur des Sixers touche 60 fois le ballon par match. Celui-ci, tout comme Russell Westbrook, dribble et garde logiquement plus longtemps le ballon en main, réduisant d’autant les phases avec le ballon de Kawhi Leonard et Paul George.

Pour autant, le double MVP des Finales ajoute : « Je ne me plains pas. On essaye de gagner. Ce n’est pas une question de lancers-francs, il faut rentrer des tirs et défendre. » Toujours en quête d’équilibre pour son « Fab Four », Tyronn Lue réclame déjà à ses joueurs de ne pas être « passifs ».

Quant au sujet spécifique du peu de lancers-francs obtenus par Kawhi Leonard, phénomène qui touche aussi Russell Westbrook (seulement une tentative par match), le coach rétorque : « Je ne sais pas… Il faut continuer d’attaquer. Continuer d’attaquer la raquette et les coups de sifflet iront dans le bon sens. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.