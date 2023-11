Avec de telles forces en présence, on aurait pu imaginer un feu d’artifice offensif. C’est tout sauf le cas depuis l’arrivée de James Harden aux Clippers. Après avoir passé seulement 97 points à la défense des Knicks, les Californiens ont signé leur plus petite sortie offensive de la saison avec 93 points dans leur défaite à Brooklyn.

Tyronn Lue a bien noté que son équipe n’avait pas été en mesure d’atteindre la barre symbolique des 100 points sur ce double déplacement new-yorkais. « On a des gars capables de marquer. Ce soir, on a refusé beaucoup de tirs ouverts, ce qui nous force à prendre des tirs plus compliqués », regrette le coach, dont l’équipe a shooté à un très faiblard 39.6% de réussite.

« Il s’agit donc d’essayer de trouver ces gars sur le terrain, de ne pas se marcher sur les pieds les uns les autres. Mais ils doivent être eux-mêmes. C’est la chose la plus importante, c’est le message le plus important : ‘Soyez vous-même et si vous en faites trop, on vous le fera savoir’ », promet Tyronn Lue.

Kawhi Leonard peu servi sur la fin

Ce dernier est donc à la recherche d’un bon équilibre entre ses vedettes. Cette nuit à Brooklyn, pendant que Russell Westbrook a manqué d’adresse pendant trois quart-temps, James Harden a par exemple signé quelques isolations, avec ses longues sessions de dribbles habituelles, dans le second.

Il a davantage cherché à être un facilitateur en fin de rencontre, alors que Paul George a voulu prendre les choses en main, mais il a péché en adresse derrière l’arc et a perdu lui aussi des ballons, tandis que Russell Westbrook retrouvait des couleurs près du cercle. Kawhi Leonard ? Oublié en fin de rencontre, avec seulement deux tirs pris.

Celui-ci rappelle simplement que « la saison est longue » et que ses coéquipiers et lui doivent garder confiance en eux, mais doivent fournir « l’effort supplémentaire », au rebond notamment. Constatant une « dynamique différente sur le parquet » avec les nouveaux arrivants, il ajoute : « Je ne pense pas que quelqu’un marche sur les pieds des autres. »

Ne pas être passif

Ne pas se marcher sur les pieds tout en jouant son jeu, pas simple avec de tels profils. « On ne peut pas être passifs, on a besoin que chacun d’entre eux soit lui-même. Ça va prendre un peu temps pour le comprendre. Trouver l’équilibre avec ces quatre gars, quand ils sont censés shooter, partir en dribble, faire le bon choix, la bonne passe », énumère Tyronn Lue, estimant que l’intégration de James Harden n’est pas facile pour lui.

De son côté, Paul George n’est pas surpris par ces débuts médiocres. L’ailier ne s’attendait pas à ce que tout fonctionne dans la seconde.

« On va avoir des soucis de développement. On va s’en sortir. On devra probablement procéder à d’autres ajustements en fonction de la façon dont la saison va se dérouler. Je ne suis pas inquiet à ce sujet », balaye « PG », qui admet que ses Clippers pensaient « devoir gagner » ces deux derniers matchs.

« Mais il est tôt dans la saison, trop tôt dans la saison pour avoir cet état d’esprit (d’être inquiet). On a une trop grosse force de frappe, on a trop de grands joueurs ici pour que ça ne marche pas. C’est une période d’apprentissage, apprendre à se connaître les uns à l’autre à nouveau, apprendre à faire les choses différemment », poursuit Paul George, avant de le répéter, lui aussi : « Je vois que tout le monde essaye d’être soi-même tout en jouant dans un système. »