Les Nets ne se démontent pas face à la nouvelle version des Clippers

Double déplacement à New York raté pour les Clippers version James Harden. Deux jours après leur défaite au Madison Square Garden, les Californiens n’ont pas su réagir sur le parquet des voisins des Knicks (100-93). Des Nets pourtant privés de trois titulaires (Ben Simmons, Cam Johnson et Nic Claxton), qui n’ont souffert d’aucun complexe face à l’armada de Tyronn Lue.

Celle-ci a longtemps fait la course en tête en première période, dans un match globalement poussif où aucune des deux équipes n’a fait mieux que 40% de réussite aux tirs. Profitant des difficultés offensives de leurs adversaires, les Clippers viraient en tête après 12 minutes (13-21). Dans un second quart-temps plus débridé, durant lequel James Harden s’est fait plaisir avec plusieurs séquences en isolation, les locaux ont réagi pour revenir dans la course à la pause (46-49).

Grâce à un petit festival à 3-points de Lonnie Walker IV, et alors que Cam Thomas, touché à la cheville, a dû rejoindre les vestiaires, les joueurs de Brooklyn se permettaient même de prendre les devants face à des Clippers, à leur tour, très à la peine pour trouver de l’inspiration en attaque. Cette tendance s’est vérifiée dans le dernier quart-temps où les visiteurs, limités à 44 points en seconde période, n’ont pas su mettre de coup d’accélérateur.

On a vu une équipe clairement en manque d’automatismes. Ce constat s’appuie sur les trop nombreuses pertes de balle – 8 dans la dernière période – générées principalement par Paul George et James Harden, sur des passes téléphonées ou trop de dribbles. Le premier a, dans le même temps, beaucoup trop insisté derrière l’arc tandis que Kawhi Leonard était oublié dans le « money time » (seulement deux tirs pris) et que Russell Westbrook terminait mieux son match qu’il ne l’avait démarré.

Mais les Nets ont montré plus d’envie, à l’instar de cette possession à moins de trois minutes de la fin quand Royce O’Neale a pris deux rebonds offensifs successifs pour offrir à Lonnie Walker IV et Dorian Finney-Smith une chance de marquer à 3-points. Mikal Bridges venait finalement s’offrir un troisième rebond offensif sur la même possession avec une claquette convertie. Une séquence indigne pour les Clippers, car tous les tirs à 3-points étaient très ouverts…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– James Harden hué. En attendant le déplacement des Clippers à Philadelphie le 27 mars prochain, qui s’annonce pour le moins bruyant, le barbu a connu un retour remarqué sur ses anciennes terres. Il a été hué par son ancien public à chaque fois qu’il touchait le cuir. Les fans new-yorkais n’ont visiblement toujours pas digéré la demande de transfert de l’ancien joueur des Rockets après seulement 80 matchs disputés à Brooklyn.

– Des ressources sur le banc des Nets. Privé de Cam Thomas en seconde période, Jacque Vaughn a dû chercher des ressources sur son banc. Lonnie Walker IV a répondu présent avec ses trois paniers primés dans le troisième quart-temps, mais il n’a pas été le seul. En dehors de son « poster » sur PJ Tucker, invalidé pour faute offensive, Trendon Watford a eu un impact positif. De même que Day’Ron Sharpe avec un bon double-double en sortie de banc ou Dennis Smith Jr. qui, malgré sa maladresse, a montré de bonnes choses dans le dernier acte.

– Les Clippers ne gagnent pas à l’extérieur. Invaincus à domicile face à des adversaires plus faibles, les Clippers (3-4) n’ont toujours pas gagné loin de leurs bases. Ils terminent leur « road trip » vendredi prochain à Dallas, avant d’enchaîner trois nouveaux déplacements sur leurs cinq prochains matchs, notamment à San Antonio. Plus à l’aise à l’extérieur, les Nets (4-4) viennent, eux, de remporter leur premier match à domicile.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.