Des débuts perdants pour James Harden avec les Clippers

James Harden est bien titulaire pour les Clippers face aux Knicks. Le MVP 2018 accompagne Russell Westbrook, Paul George, Kawhi Leonard et Ivica Zubac alors que New York retrouve de son côté RJ Barrett.

La première mi-temps est toutefois très, très loin d’être un feu d’artifice. Les deux équipes sont maladroites, avec un 3/14 de loin pour les Knicks et un tout juste meilleur 6/21 des Clippers à longue distance, avec notamment un 0/8 du duo Leonard/George. Paul George conclut ainsi la première mi-temps à 1/7 au tir, mais Los Angeles pointe quand même en tête (46-42) dans cette rencontre jouée sur un rythme de sénateurs…

On sent que la première équipe qui arrivera à mettre du rythme prendra un sérieux avantage, tandis que Mason Plumlee doit sortir, Julius Randle lui ayant percuté la jambe en se jetant à terre pour récupérer un ballon.

Ce sont finalement les remplaçants des Knicks qui vont faire la différence au début du quatrième quart-temps.

Alors que les deux équipes sont à égalité (76-76) à l’entame des 12 dernières minutes, ce sont Immanuel Quickley, Isaiah Hartenstein et surtout Donte DiVincenzo qui vont faire basculer la rencontre du côté des locaux.

Dans un match qui n’arrivait pas à s’enflammer jusque-là, le 23-7 qu’ils ont initié en début de quatrième quart-temps a fait la différence pour gâcher (111-97) la première de James Harden avec sa nouvelle équipe.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas de rythme. D’un côté comme de l’autre, il y a eu eu un souci de tempo, aucune des deux équipes n’arrivant à enflammer le match. On sait que les Knicks de Tom Thibodeau limitent les possessions, alors que les Clippers cherchaient eux surtout à mettre en place les choses pour la grande première de James Harden.

– Un James Harden à la volée. « Je me suis senti un peu bizarre sur le terrain, n’ayant pas vraiment eu de match de présaison ou l’occasion de participer à un camp d’entraînement complet. J’ai essayé de suivre mon instinct de basketteur, ce que j’ai fait ces dernières années en essayant de rendre le jeu plus facile pour tout le monde. » « The Beard » (17 points, 6 passes décisives) n’a pas forcé, même s’il a davantage eu le ballon en main qu’on aurait pu l’imaginer, tentant de mettre en place des choses. Mais l’intégration d’un joueur n’est jamais simple, surtout dans ces conditions, et James Harden ainsi que ses nouveaux coéquipiers ont surtout cherché à ne pas se gêner les uns les autres, en oubliant parfois d’aller gêner leurs adversaires…

– Une accélération suffit. Vu le rythme du match et l’adresse des deux équipes, on a vite senti que la moindre accélération serait décisive. Elle a eu lieu au début du quatrième quart-temps pour les Knicks.

TOPS/FLOPS

✅ Donte DiVincenzo. Alors que les deux équipes avaient débuté le quatrième quart-temps à égalité, son activité générale (interception, passe, rebonds, paniers…) a permis aux Knicks de faire l’écart.

⛔ Paul George. 10 points seulement à 2/11 au tir. Sa maladresse, tant au shoot qu’à la passe (4 pertes de balle) a personnifié les problèmes des Clippers sur cette rencontre, qui doivent intégrer James Harden mais vont devoir trouver des joueurs pour faire le sale boulot. Et Paul George aura un rôle clé à jouer…

⛔ L’absence de jeu rapide des Clippers. Dominés au rebond (48 prises à 31 pour les Knicks), les Clippers n’ont surtout jamais réussi à courir. Seulement 6 points sur contre-attaque, contre 26 pour les Knicks.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.