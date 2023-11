Très solide, le Magic domine facilement les Lakers

Sans doute revanchard après sa défaite à Los Angeles il y a quelques jours, le Magic entame bien la partie, en étant agressif vers le panier. Côté Lakers, ça patine un peu lors des premières minutes, mais ensuite, en donnant le ballon à Anthony Davis près du cercle, ça va mieux puisque l’intérieur enchaîne les paniers. Mais Orlando est plus fort, avec un 13-0 et un premier quart-temps maîtrisé (39-25).

La défense du Magic, symbolisée par les bons passages de Jonathan Isaac sur LeBron James, est très bonne et seuls les ballons perdus empêchent le Magic de faire encore plus l’écart dans cette première période (67-51).

Au retour des vestiaires, sans l’air d’y toucher, les hommes de Jamahl Mosley prennent vingt points d’avance. Les Lakers tentent une défense de zone pour stopper l’hémorragie, mais sans grande réussite (101-80).

Portés par Anthony Davis, les Californiens montent d’un cran en défense en dernier quart-temps. Ils contrent plusieurs shoots, mais n’en profitent pas pour revenir.

Comme les minutes défilent et qu’il y a encore plus d’une dizaine de points à rattraper, D’Angelo Russell et Austin Reaves se précipitent à 3-points. Ça ne tombe pas dedans et Darvin Ham rend les armes à moins de quatre minutes de la fin, en ouvrant son banc. Victoire logique du Magic 120-101.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La prestation du Magic. Pour sa première victoire face aux Lakers depuis janvier 2020 (sept défaites d’affilée), Orlando a bien fait les choses. Ce succès ne souffre en effet d’aucune contestation. La défense a parfaitement muselé les Lakers, l’attaque a été équilibrée, personne n’a forcé et chaque joueur a surtout cherché son coéquipier ouvert. La preuve avec un Paolo Banchero qui, en plus de marquer 25 points, a délivré 10 passes décisives. Ces 48 minutes ont tout de la victoire référence sur laquelle s’appuyer pour la jeune troupe de Jamahl Mosley.

TOPS/FLOPS

✅Anthony Davis. Le meilleur joueur de Los Angeles, son +/- illustrant surtout les difficultés globales des Lakers. Actif en défense dès le début de match (13 rebonds, 7 contres), il a dominé en attaque avec 28 points à 10/15 au shoot. Les Lakers auraient même pu (dû ?) s’appuyer sur lui davantage, tant il était parfois facile.

✅Goga Bitadze. Paolo Banchero et Franz Wagner ont inscrit 51 points à eux deux, mais on peut souligner le match du pivot du Magic, qui a remplacé un Wendell Carter Jr. blessé. Le Géorgien a parfois peiné pour ralentir Anthony Davis mais avec 10 rebonds et 5 contres, il a illustré à merveille l’énergie défensive de son équipe. Il ajoute 10 points à sa performance et son +/- est révélateur de son impact : +27 !

⛔️Le duo Cam Reddish – D’Angelo Russell. Le premier a été transparent avec deux points et quatre fautes. Il est certes volontaire, mais n’apporte finalement pas grand-chose. Le second a manqué des tirs ouverts, a forcé et termine avec 11 points à 4/17 au shoot dont un affreux 1/10 à 3-pts.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.