La bonne gestion de Paolo Banchero et du Magic

Après deux défaites à Los Angeles, face aux Lakers puis aux Clippers, Paolo Banchero et le Magic avaient besoin de gagner à nouveau. Le déplacement à Utah était parfait pour cela, même si le club floridien a historiquement du mal à Salt Lake City. Orlando a ainsi eu globalement le contrôle sur la rencontre, presque jusqu’à la fin.

Le dernier quart-temps était bien négocié, mais quelques petites erreurs et deux shoots primés de Lauri Markkanen vont donner un point d’avance au Jazz. Vingt secondes à jouer. Balle dans les mains de Paolo Banchero.

« Je voulais simplement être agressif, profiter des mismatches », explique le rookie de l’année 2022 au site du Magic. « Le coach m’a dessiné une action où j’étais au centre du terrain. Je savais qu’ils s’attendaient à ce que je parte à droite, donc je voulais donner cette indication avant de revenir vers la gauche. »

Des leçons qui commencent à rentrer

L’intérieur a fait un excellent match avec 30 points à 9/13 au shoot. Il a voulu attaquer le cercle et a parfaitement lu les situations et la défense du Jazz pour dominer. Il a notamment inscrit 10 points dans le dernier quart-temps.

Une prestation solide, qui s’ajoute à celle de ses coéquipiers.

Ces derniers ont bien négocié les dernières secondes de la partie, là où ils avaient échoué contre D’Angelo Russell et les Lakers en manquant leurs cinq derniers shoots. Les Floridiens ont retenu la leçon.

« La saison passée a beaucoup aidé car on a été dans cette situation à de nombreuses reprises », analyse Franz Wagner. « Et dans ces situations, la saison dernière, on était un peu perdu. Ensuite, Paolo a fait une superbe action pour nous permettre de reprendre le contrôle. L’atmosphère lors du regroupement après le dernier shoot de Markkanen était bonne. On avait encore 19 secondes, donc il restait beaucoup de temps. »

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 4 31 37.8 22.2 53.8 0.8 4.5 5.3 4.5 2.3 1.8 2.3 0.0 12.5 Total 76 34 42.5 29.6 72.9 1.1 5.7 6.8 3.8 2.2 0.9 2.8 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.