D’Angelo Russell sauve les Lakers face au Magic

Ce n’est pas tous les jours que LeBron James termine avec plus de balles perdues que de passes décisives, mais la bonne nouvelle, c’est que les Lakers sont parvenus à s’en sortir ! Toujours sur un fil, et au lendemain d’un revers après prolongation face aux Kings, les hommes de Darvin Ham s’imposent 106-103 face au Magic, jusque-là invaincu.

Grâce à un D’Angelo Russell de feu, auteur d’un « poster dunk » sur Paolo Banchero, et d’un Anthony Davis en mode glouton, les Lakers avaient pris le meilleur départ pour mener 35-24 au début du deuxième quart-temps.

Mais les balles perdues et des erreurs d’inattention en défense vont permettre au Magic de revenir dans la rencontre avec un épatant Gary Harris à la finition. L’ancien arrière des Nuggets se déchaîne, et le Magic signe un 17-5 pour prendre les commandes à la pause (58-54).

Des Lakers à réaction

Le Magic va garder son avance, et même l’accroître grâce à un 7-0, avec Franz Wagner qui sanctionne de loin puis s’en va marquer de près (80-72). Darvin Ham n’a pas le choix, il remet en jeu D’Angelo Russell puis LeBron James dès la fin du troisième quart-temps. Les Lakers répondent par un 9-0 pour reprendre les commandes (81-80) à l’entame du dernier quart-temps.

Jusque-là maladroit, LeBron James tient son équipe à bout de bras, et comme face aux Suns, il va chercher le cercle. Mais le Magic a plus de variétés dans son jeu, et surtout les Lakers continuent de perdre ballon sur le ballon.

Cole Anthony puis Wendell Carter Jr, sur un alley-oop, redonnent l’avantage aux leurs à six minutes de la fin (96-91). La fin de match est épique avec Markelle Fultz qui perfore la défense pour répondre à Russell. On se rend coup pour coup, et à deux minutes de la fin, Jalen Suggs redonne l’avantage à Orlando (103-101).

D’Angelo Russell a toujours de la glace dans les veines

Derrière, D’Angelo Russell, encore lui, redonne l’avantage sur un panier primé, après un ballon bien ressorti par Christian Wood (104-103). S’en suit un festival de maladresses, avec un Anthony Davis qui verrouille l’accès au cercle. Comme sur cette pénétration rageuse de Jalen Suggs. Faute sur Wood, puis sur Russell. Le meneur des Lakers s’en va inscrire deux lancers-francs pour donner une possession d’avance (106-103).

Balle au Magic, avec huit secondes à jouer. Wagner puis Suggs, qui avait pris le rebond, loupent le 3-points de l’égalisation, et les Lakers s’imposent in extremis. C’est la première défaite d’Orlando.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Clutch Time. Le Magic a manqué ses cinq derniers tirs ! Jusque-là, Markelle Fultz avait parfaitement géré le tempo, mais ses coéquipiers ont fait preuve de précipitation dans les deux dernières minutes. À l’image de Jalen Suggs qui est venu s’empaler sur Anthony Davis.

– Adresse à 3-points. Même si Gabe Vincent a inscrit son premier 3-points sous ses nouvelles couleurs, l’adresse longue distance reste un problème chez les Lakers. Huit paniers primés inscrits, à seulement 27%. D’Angelo Russell ne sera pas aussi adroit tous les soirs…

