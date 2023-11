Les Wolves infligent aux Nuggets leur première défaite

Après quatre victoires pour débuter la saison, les Nuggets rendent visite aux Wolves, qu’ils avaient éliminés au premier tour des derniers playoffs (4-1), même si la série n’avait pas exactement été une promenade de santé.

Et les champions en titre sont surpris par l’intensité de leurs adversaires, qui débutent le match par un 9-0 !

Un premier choc qui donne le ton du match, avec une équipe de Minnesota motivée et physique, face à une troupe de Denver qui n’a pas trop envie de se faire mal.

Anthony Edwards peut ainsi découper à de multiples reprises le premier rideau défensif, pour filer au layup ou au dunk sans opposition. À la mi-temps, les Wolves sont logiquement à +19 (63-44).

Nikola Jokic et Jamal Murray tenteront bien de recoller dans le troisième quart-temps mais Mike Conley et les Wolves restent sérieux et concentrés pour ne pas lâcher leur avantage.

De quoi pousser Mike Malone à assez vite hisser le drapeau blanc, pour un long « garbage time » qui permet à tous les remplaçants de se dégourdir les jambes. Pour les Nuggets, c’est donc une première défaite (110-89) cette saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Wolves revanchards. Mike Malone l’a bien noté en conférence de presse, les Wolves étaient surmotivés pour ce match contre l’équipe qui les avait éliminés lors des derniers playoffs. Karl-Anthony Towns s’est battu en défense sur Nikola Jokic et, globalement, l’énergie des deux équipes était très différente, comme l’illustre la différence aux lancers-francs, avec un superbe 26/27 pour les Wolves, et un maigre 7/10 pour les Nuggets.

TOPS/FLOPS

✅ Anthony Edwards. Quand il est agressif et qu’il met une telle pression sur l’adversaire, il est vraiment difficile à gérer. 24 points à 8/16, plus 7/8 aux lancers-francs et de multiples pénétrations dans le deuxième quart-temps qui ont plombé les Nuggets et permis aux Wolves de passer une soirée tranquille.

⛔ Les finitions intérieures de Rudy Gobert. Le Français (4 points, 12 rebonds, 2 contres) a joué son rôle de libéro défensif, et de gardien du cercle, mais son 0/7 au tir, avec pourtant uniquement des shoots près du cercle, est problématique. Systématiquement contré ou intercepté, il n’a pas réussi à trouver le chemin des filets.

⛔ L’adresse extérieure des Nuggets. Pour la troisième fois seulement sur les quatre dernières saisons, les Nuggets ont fini à moins de 20% de réussite de loin. Un 6/33 (18%) qui mène logiquement à cette grosse défaite, surtout dans un match dans lequel Denver n’a pas réussi à aller sur la ligne des lancers-francs. 0/5 pour Michael Porter Jr, 1/6 pour Nikola Jokic, 1/4 pour Jamal Murray ou encore 1/6 pour Julian Strawther…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.