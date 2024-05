Victor Wembanyama et les Spurs préfèrent le quatrième quart-temps

Dans le duel des extrêmes de la nuit dernière entre les prétendants au titre de Phoenix, à domicile mais toujours privés de Devin Booker (cheville) et Bradley Beal (dos), et les jeunes pousses de San Antonio, ce sont bien ces derniers qui ont réussi le « hold-up » parfait.

En s’imposant sur la plus infime des marges. En ne menant que deux secondes sur l’intégralité de la rencontre. Au terme d’une fin de match haletante et tout simplement mémorable (115-114) !

Les Spurs n’ont pas lâché

Tout s’est donc encore joué dans les dernières secondes, pour la troisième fois de la saison (en quatre matchs), et les Spurs commencent visiblement à s’y faire. En tout cas, ils aiment la tension des fins de match.

Victor Wembanyama (18 points, 8 rebonds, 4 contres), Keldon Johnson (27 points) et Devin Vassell (18 points, 6 rebonds, 5 passes) ont ainsi pris les choses en main, cumulant 25 points (sur 33) en dernier quart, dont cet ultime panier inscrit par Keldon Johnson qui a tout simplement arraché le ballon des mains de Kevin Durant.

Clutch avec plusieurs 3-points décisifs, Devin Vassell a apprécié ce premier succès des Spurs à l’extérieur à sa juste valeur. D’autant plus après un scénario aussi renversant !

« C’est une grosse victoire pour nous, ça montre simplement qu’on s’est battu jusqu’au bout », a-t-il expliqué sur ESPN. « Ça n’était pas super beau à voir quand on a pris jusqu’à vingt points d’écart. Mais on a un groupe jeune. On se bat et on a faim. »

« Wemby » plus à l’aise sous la pression ?

Auteur de 9 de ses 18 points en dernier quart, Victor Wembanyama a lui aussi confirmé qu’il préférait les fins de match. Cette saison, il ne tourne ainsi qu’à 8 points de moyenne sur les trois premiers quart-temps du match, à 31% de réussite (10/32) dont 19% de loin (3/16).

Par contre, il affiche 7.3 points de moyenne dans le quatrième quart-temps, à 80% de réussite (12/15) dont 67% de loin (2/3). Un échantillon certes faible, mais très étonnant…

« J’ai toujours préféré les fins de matchs parce que c’est là que je me sens mieux. Mais je sais que je dois faire mieux [pour débuter les rencontres]. C’est une zone de progression. Je dois jouer dur dès le début du match », explique le Français dans l’Express News, avant de conclure, philosophe. « Le but est d’être bon pendant les quatre quart-temps, pas seulement le quatrième. Mais je dois dire que c’est toujours mieux d’être mauvais en premier et de finir fort, plutôt que l’inverse ! »

Sur le banc, Gregg Popovich ne peut qu’apprécier la progression de ses troupes, à commencer par son intérieur.

« On a commis des milliards d’erreurs mais on s’est accroché jusqu’à la fin. Je suis fier de mes joueurs. [Victor] continue aussi à avancer malgré ses erreurs. Il apprend sur ce qu’il peut faire et ne pas faire dans cette Ligue, ce sur quoi il doit progresser. Mais il va toujours essayer. Il apprend vite. Sa seconde mi-temps était bien meilleure que sa première. On doit le mettre à l’aise plus tôt dans le match, j’imagine. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 Total 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.