Le MVP de la nuit | Keldon Johnson sans gêne devant Kevin Durant

Kevin Durant est resté pantois plusieurs secondes. Sans bouger, les mains prêtes à récupérer le cuir que Keldon Johnson venait de lui confisquer. Il restait sept secondes à jouer quand la remise en jeu a été effectuée.

Avec un point d’avance face aux Spurs, les Suns avaient les cartes en main pour repousser des Texans revenus de nulle part, alors qu’ils étaient menés de 20 points dans cette partie. La faute sur « KD », pour garder l’espoir d’égaliser à 3-points sur la possession suivante, semblait inévitable.

« Le meilleur là-dedans est qu’ils avaient conscience de la situation. Ils savaient qu’on allait devoir faire faute. On passe du temps à parler du fait de faire d’abord une prise à deux pour voir si on peut intercepter. Il y a suffisamment de temps pour le faire et ils ont été patients sur la prise à deux », félicite Gregg Popovich.

Victor Wembanyama n’y croyait pas

Ses joueurs ont appliqué la consigne avec brio. Si la superstar des Suns a su se débarrasser du marquage de Keldon Johnson, Tre Jones est venu à la rescousse pour le stopper, tandis que Jeremy Sochan était également dans le coup pour stopper sa progression.

Keldon Johnson, qui venait de tenter de couper la ligne de passe sur la remise en jeu, a ainsi pu revenir dans le dos du joueur adverse. « J’ai d’abord joué l’interception et j’ai vu que Tre le tenait dans le corner et je me suis dit que le pire qui pouvait arriver était qu’ils sifflent faute. On devait faire quelque chose », raconte le héros de la soirée, selon qui son équipe n’a cessé de se battre et de rester unie « quoi qu’il arrive ».

Il a alors pris le taureau par les cornes en volant avec autorité le ballon des mains de Kevin Durant.

« Keldon a juste… Il y a eu une prise à deux, à trois sur Kevin. Il a attrapé le ballon et il a marqué, c’est aussi simple que ça (rire). Il a réussi une finition difficile. De mon point de vue, beaucoup de temps s’est écoulé. Quand il a récupéré le ballon, je n’étais pas certain qu’il reste suffisamment de temps pour qu’il finisse », décrit à son tour Victor Wembanyama.

Frank Vogel n’a pas apprécié

Sa finition peu évidente, avec un gros « hang time » devant Josh Okogie, était synonyme de victoire. Même si son interception a fait grincer des dents, dont celles Frank Vogel, persuadé qu’il y avait faute sur son joueur.

« Les arbitres ne l’ont pas sifflée. Ils l’ont touché sur le bras avant que le ballon ne lui soit arraché des mains. Pas de coup de sifflet. Dans une telle situation, on essaie de faire une remise en jeu rapide vers notre shooteur de lancers francs à 90%, et c’est ce qu’on a fait. »

Mais Keldon Johnson est passé par là. Son action de la gagne est venue clore une belle soirée d’ensemble pour lui.

L’ailier des Spurs, qui restait sur un match à 5 points (1/9) sur le parquet des Clippers, a d’ailleurs terminé meilleur marqueur de la rencontre avec ses 27 points (10/20 aux tirs dont 4/9 de loin), 4 passes et 3 rebonds.

« Ça n’allait pas pour nous et il nous a fait avancer. Je ne sais pas combien de points consécutifs il a mis, mais il a apporté l’énergie dont on avait besoin. Les gens ne parlent pas de lui. Keldon Johnson est une bête et il nous a vraiment maintenus dedans en seconde période », salue Devin Vassell pour finir.

Keldon Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 SAN 17 18 59.6 59.1 79.5 0.6 2.8 3.4 0.9 1.7 0.8 0.8 0.1 9.1 2020-21 SAN 69 29 47.9 33.1 74.0 1.4 4.6 6.0 1.8 2.1 0.6 1.1 0.4 12.8 2021-22 SAN 75 32 46.6 39.8 75.6 1.1 5.0 6.1 2.1 2.0 0.8 1.2 0.2 17.0 2022-23 SAN 63 33 45.2 32.9 74.9 0.9 4.2 5.1 2.9 2.0 0.7 2.1 0.2 22.0 2023-24 SAN 3 30 42.1 33.3 71.4 1.3 4.7 6.0 4.0 4.3 0.3 2.0 0.3 14.0 Total 227 30 46.7 36.2 75.1 1.1 4.5 5.6 2.2 2.0 0.7 1.4 0.2 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.