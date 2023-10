Victor Wembanyama défie les Suns de Kevin Durant, une de ses idoles

Après la déroute face aux Clippers, Victor Wembanyama et les Spurs sont à Phoenix la nuit prochaine, à 03h00 (beIN Sports 1). L’occasion pour le premier choix de la Draft de croiser Kevin Durant, l’une de ses idoles.

« Wemby » a ainsi déjà expliqué avoir beaucoup étudié le jeu de l’ancien ailier du Thunder, des Warriors et des Nets, et après sa Draft, il avait confié que KD était le joueur qu’il était le plus impatient d’affronter…

« Ce sont mes idoles, mais ce sont aussi mes adversaires » assure toutefois le Français à l’approche de ce match contre Phoenix. « Mais ça va être spécial ».

Surtout qu’en vrai passionné du jeu, Kevin Durant a suivi les premiers pas de Victor Wembanyama avec attention.

« C’est vraiment quelqu’un de très, très talentueux et doué. Et il va continuer de progresser et d’être de plus en plus à l’aise en tant que joueur NBA à chaque match » explique ainsi le double MVP des Finals. « Je vois son enthousiasme à la télévision, quand il court sur le terrain, quand il contre les tirs, quand il est agressif. Je ne l’ai rencontré qu’une seule fois, mais il semble vraiment déterminé à essayer d’être un grand joueur. Et c’est évident quand on le voit jouer en présaison et lors des premières rencontres de la saison. »

Victor Wembanyama ne veut toutefois pas oublier de jouer lorsqu’il sera sur le terrain face à Kevin Durant.

« Je ne me permettrais pas d’être proche de gars contre lesquels je vais devoir jouer et contre lesquels je vais devoir me battre. Je suis toujours prêt à les rencontrer et à écouter leurs conseils, mais comme je l’ai déjà dit, ils restent mes adversaires. Je veux tirer le maximum de choses de ceux qui sont prêts à me donner des conseils, mais c’est tout. Il y a beaucoup de respect évidemment, mais ils restent mes adversaires. »

Même si Kevin Durant semble être un adversaire particulier…

« J’ai aimé que pendant des années et des années, personne n’a jamais trouvé un moyen de le contenir de façon constante. C’est probablement la raison pour laquelle il a été l’un de mes joueurs préférés » conclut Wemby.