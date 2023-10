La saison de Steven Adams est déjà terminée…

Nouveau coup dur (majeur) pour Steven Adams et les Grizzlies. Dans un communiqué, la franchise a indiqué que son pivot néo-zélandais allait être opéré au niveau du ligament croisé postérieur de son genou droit et, par conséquent, il sera forfait pour l’intégralité de la saison 2023/24 !

Déjà privé de Ja Morant pour les 25 premiers matchs de la saison et de Brandon Clarke jusqu’en février, Memphis devra donc une fois de plus se passer de son intérieur de 30 ans (8.6 points, 11.5 rebonds, 2.3 passes et 1.1 contre de moyenne en 2022/23), qui lui avait cruellement manqué en fin de saison dernière.

Steven Adams, qui venait à peine de retrouver la compétition après ses problèmes au… genou droit, sera vraisemblablement remplacé par Jaren Jackson Jr. au poste 5. Les Grizzlies devront maintenant déterminer qui accompagnera Marcus Smart, Desmond Bane, Ziaire Williams et donc « JJJ » dans leur cinq de départ…

Steven Adams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 OKC 81 15 50.3 0.0 58.1 1.8 2.4 4.1 0.5 2.5 0.5 0.9 0.7 3.3 2014-15 OKC 70 25 54.4 0.0 50.2 2.8 4.6 7.5 0.9 3.2 0.5 1.4 1.2 7.7 2015-16 OKC 80 25 61.3 0.0 58.2 2.7 3.9 6.7 0.8 2.8 0.5 1.1 1.1 8.0 2016-17 OKC 80 30 57.1 0.0 61.1 3.5 4.2 7.7 1.1 2.4 1.1 1.8 1.0 11.3 2017-18 OKC 76 33 62.9 0.0 55.9 5.1 4.0 9.0 1.2 2.8 1.2 1.7 1.0 13.9 2018-19 OKC 80 33 59.5 0.0 50.0 4.9 4.6 9.5 1.6 2.6 1.5 1.7 1.0 13.9 2019-20 OKC 63 27 59.2 33.3 58.2 3.3 6.0 9.3 2.3 1.9 0.8 1.5 1.1 10.9 2020-21 NOP 58 28 61.4 0.0 44.4 3.7 5.2 8.9 1.9 2.0 0.9 1.3 0.7 7.6 2021-22 MEM 76 26 54.7 0.0 54.3 4.6 5.4 10.0 3.4 2.0 0.9 1.5 0.8 7.0 2022-23 MEM 42 27 59.7 0.0 36.4 5.1 6.5 11.6 2.3 2.3 0.9 1.9 1.1 8.6 Total 706 27 58.7 6.7 53.6 3.7 4.5 8.2 1.5 2.5 0.9 1.5 1.0 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.