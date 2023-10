Ziaire Williams, l’ailier titulaire des Grizzlies ?

Limité à 37 matchs la saison passée à cause d’un problème au genou et donc en léger recul statistique, Ziaire Williams (2m06, 22 ans) n’a pas pu confirmer ses belles prédispositions aperçues durant son année rookie.

Mais le jeune joueur, qui vient seulement de célébrer ses 22 printemps, a une belle opportunité à saisir sur le poste 3, déserté par Dillon Brooks. En ballotage favorable face à David Roddy et John Konchar, Ziaire Williams a marqué beaucoup de points durant la présaison. Au propre comme au figuré.

À part pour un premier match timide, il a ainsi signé quatre rencontres de suite à 10 points ou plus, dont 19 points en 21 minutes face à Miami ou encore 15 points et 7 rebonds face aux Bucks. Son coach a évidemment noté le changement d’attitude. Et de physique, plus costaud avec quelques kilos gagnés à l’intersaison.

« Je lui ai parlé après l’entraînement, pour lui dire qu’il faisait du bon boulot dans nos situations, en utilisant sa longueur et sa mobilité », a confié Taylor Jenkins dans le Commercial Appeal. « Son attention au détail en défense en ce moment, c’est exemplaire. »

« Je suis prêt, vous allez voir… »

Naguère protégé de LeBron James après avoir joué avec Bronny en équipe de jeunes à Sierra Canyon, Ziaire Williams est arrivé (trop ?) jeune dans le grand bain après un « one-and-done » à Stanford. Désormais plus costaud et toujours aussi long, il compte bien sortir de sa coquille pour sa troisième campagne, à l’image de son dunk au-dessus de Robin Lopez l’autre nuit !

« J’ai le sentiment que j’ai une bonne vitesse de déplacement latéral pour ma taille. Et ma longueur perturbe les arrières adverses », détaille-t-il avant d’ajouter dans un sourire. « Je suis prêt, vous allez voir… »

Attendu sur le tir extérieur, un chantier encore en cours après deux premières saisons à 30% seulement à 3-points, Ziaire Williams a démontré de réels progrès sur la présaison (9/20). De même, il a pleinement satisfait, voire surpris, son staff dans sa capacité de création offensive, une nouvelle corde à son arc.

Avec sa polyvalence défensive, une des caractéristiques de Memphis en général, Ziaire Williams a toutes les cartes en main pour devenir le nouveau poste 3 titulaire des Grizzlies cette saison.

Ziaire Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MEM 62 22 45.0 31.4 78.2 0.4 1.7 2.1 1.1 1.8 0.6 0.7 0.2 8.1 2022-23 MEM 37 15 42.9 25.8 77.3 0.4 1.7 2.1 1.0 1.6 0.4 1.0 0.2 5.7 Total 99 19 44.4 29.8 77.9 0.4 1.7 2.1 1.0 1.7 0.5 0.8 0.2 7.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.