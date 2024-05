Ousmane Dieng parmi les nombreux jeunes du Thunder prolongés

Au moins une année de plus pour Ousmane Dieng avec le Thunder. La franchise de l’Oklahoma a annoncé avoir activé l’option sur la troisième année du contrat du Français, pour la saison 2024/25 donc. Le 11e choix de la Draft 2022 touchera 5 millions de dollars cette année-là.

Le joueur de 20 ans est récompensé après une saison rookie discrète dans l’ensemble, mais au cours de laquelle il a réussi à trouver une place dans les rotations de Mark Daigneault, notamment en fin de saison, au sein du jeune effectif du Thunder.

« L’an passé, c’était difficile pour lui car il ne jouait pas beaucoup, il était parfois hors de la rotation. Mais il a bien bossé cet été et il m’a l’air d’être prêt à faire une grande saison pour sa deuxième année », a récemment prédit son coéquipier, Josh Giddey.

Ce dernier est également concerné par cette vague de prolongations de contrat. La quatrième année du contrat de l’Australien (8.3 millions de dollars) a été activée, de même que celle de son remplaçant, Tre Mann (4.9 millions).

Le Thunder a aussi activé les options sur la troisième année des contrats du géant Chet Holmgren (10.9 millions) ainsi que de l’ailier Jalen Williams (4.8 millions). Soit un total de cinq joueurs prolongés, tous amenés à jouer un rôle important pour la saison à venir.

Avec la 22e masse salariale de la ligue, le club d’Oklahoma City a encore un peu de temps devant lui pour profiter de ces nombreux jeunes talents à bas coût. On rappelle que le leader de l’équipe et plus gros salaire de l’équipe, Shai Gilgeous-Alexander, est lié au club jusqu’à la saison 2026/27.