Darko Rajakovic fait déjà l’unanimité à Toronto

À l’aube d’une saison qui s’annonce a priori incertaine pour eux, les Raptors affichent pourtant un bel optimisme depuis l’ouverture de leur « training camp ». À l’exception d’une tension assurément palpable au « media day » entre Pascal Siakam et sa direction, tous les voyants semblent au vert pour le club de Toronto, qui a d’ailleurs idéalement démarré sa pré-saison le weekend dernier en dominant les Kings à Vancouver (112-99).

Au centre de cette préparation enthousiasmante ? Darko Rajakovic, le nouveau coach des Raptors.

« C’est quelqu’un de très enthousiaste, de très positif. Il comprend comment fonctionne la NBA actuelle, la NBA moderne si on peut dire », assurait d’ailleurs Jakob Poeltl ce mercredi. « On fait des entrainements sérieux, mais il s’assure que l’entrainement soit malgré tout agréable pour tout le monde. »

Nick Nurse pas vraiment regretté…

En fait, ce qu’on retient des diverses déclarations des joueurs depuis le « media day » il y a une dizaine de jours, c’est que tout le monde semble soulagé que le régime de Nick Nurse ait été remplacé…

« Nos schémas défensifs sont un peu différents, quelques rotations aussi. Et puis il s’adapte. Parfois certains entraineurs sont bornés et ne changent pas leur fonctionnement. Lui, non. Il accueille volontiers nos retours, pour nous faciliter la vie, car au bout du compte nous sommes sur le terrain », assure par exemple Thaddeus Young, quand Jakob Poeltl juge lui que le système défensif est « un peu plus structuré [que la saison passée]. »

On se rappelle aussi des déclarations de Gary Trent Jr. au « media day », l’arrière critiquant indirectement l’actuel entraineur des Sixers en expliquant qu’il avait « davantage discuté avec [Darko Rajakovic] qu’avec n’importe quel autre coach pour lequel j’ai joué dans toute ma carrière. C’est très rafraîchissant. »

Concernant l’attaque, Darko Rajakovic avait prévenu : il n’aime pas l’isolation, ni les phases de jeu stagnantes, deux descriptions récurrentes de la moribonde attaque des Raptors la saison passée.

« Darko insiste beaucoup sur le mouvement du ballon. Donc dès qu’il voit que nous stagnons, il interrompt l’entraînement », poursuit Thaddeus Young. « Et c’est une très bonne chose. L’an dernier, quand c’était le cas, on faisait comme si de rien n’était. Bien sûr, il nous laisse jouer malgré nos erreurs. Mais globalement, il n’hésite pas à interrompre pour nous aiguiller. Et les gars l’acceptent. Il pose son empreinte sur notre jeu. »

Être plus intelligent en défense

Réputé pour son approche moderne de l’attaque, Darko Rajakovic s’attelle aussi bien sûr à faire progresser la défense des Raptors, plutôt solide (11e à l’efficacité, avec 113.1 points encaissés sur 100 possessions) mais prévisible, les adversaires sachant que Toronto misait tout sur les interceptions et les prises à deux sur les stars adverses.

Dans ce domaine, comme Thaddeus Young et Jakob Poeltl l’ont brièvement évoqué plus haut, la volonté première de l’entraineur serbe est donc aussi de fixer un plan de jeu.

« Je dirais qu’on cherche simplement un juste milieu », résume par exemple le pivot autrichien en évoquant l’agressivité défensive sur les lignes de passe, alors que la version 2022/23 des Raptors avait tendance à prendre trop de risques dans ce domaine. « Au regard de notre effectif, du profil de nos joueurs, nous n’allons pas renier cette attitude agressive en défense. Mais on veut être plus en contrôle, moins dans l’improvisation. »

« On va assurément se concentrer là-dessus », confirmait d’ailleurs Darko Rajakovic, dont les joueurs ont dévié 31 ballons dimanche dernier contre les Kings. Un total que l’ancien assistant au Thunder et aux Grizzlies aimerait même porter à 32 à chaque match durant la saison.

« Selon moi, chercher à perturber les lignes de passe n’est pas forcément une prise de risques », résume Darko Rajakovic, affichant dans le même temps sa volonté de recourir le moins possible aux « switchs » sur les écrans et aux aides. « Car le plus important est la manière dont on met la pression sur le porteur. Comment on défend les ‘dribble hand-offs’ [main-à-main]. Défendre avec les mains actives. Le but final n’est pas de faire une interception. C’est de perturber les lignes de passes, tout en respectant nos schémas. »