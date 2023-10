Ambiance morose entre Pascal Siakam et les Raptors

À l’aube d’une saison charnière à Toronto tant l’incertitude règne sur la direction de la franchise, le « media day » des Raptors s’est ouvert ce lundi sur une note similaire… Particulièrement quand Masai Ujiri et Pascal Siakam, à quelques minutes d’intervalle, sont montés sur l’estrade pour s’exprimer face aux journalistes.

Le dirigeant nigérian et l’intérieur camerounais ont notamment évoqué un sujet central de l’actualité des derniers mois pour les Raptors : la situation contractuelle de « Spicy P« , free agent l’été prochain et à ce jour toujours pas prolongé par son président. Et à en croire ce dernier, ça ne presse pas particulièrement…

Pascal Siakam critiqué par son président ?

« J’ai parlé avec Pascal cet été. De prolongation de contrat ? Pas encore », a en effet déclaré Masai Ujiri, qui explique vouloir d’abord jeter un oeil à son groupe actuel après une campagne 2022/23 ratée. « Nous croyons dur comme fer en Pascal. Mais nous pensons aussi que certains de nos joueurs n’ont pas joué comme il le fallait [la saison dernière], donc on veut les voir jouer à nouveau comme il faut cette saison. »

Des propos assez surprenants, aux allures de tacles, et c’est étonnant tant Pascal Siakam, tout au long d’une campagne 2022/23 morose, a été un (très) rare rayon de soleil dans l’Ontario. Alors forcément, l’intéressé, premier joueur à passer devant les micros, se montrait un peu évasif au moment d’évoquer ce sujet…

« Je laisse ce genre de questions aux personnes qui me représentent. C’est pour cela qu’ils sont payés », lançait ainsi Pascal Siakam… « Je suis sous contrat avec les Raptors. C’est ma situation actuelle, et c’est ce sur quoi je me concentre pour le moment. Je veux prendre part à un projet excitant, gagner des matchs et prendre du plaisir. »

La relation entre Masai Ujiri et Pascal Siakam a clairement été plus radieuse… alors que les Hawks ont tout tenté pour le récupérer cet été.

Gary Trent Jr. et OG Anunoby bientôt prolongés ?

Au rayon des nouvelles plus positives, les fans des Raptors pourront en revanche se réjouir des propos tenus par Masai Ujiri au sujet de Gary Trent Jr. et OG Anunoby. « Je pense qu’il est l’heure de démarrer les conversations avec eux. Nous verrons comment tout cela se déroulera », a-t-il en effet assuré.

Pour rappel, le premier avait activé sa « player option » (18.5 millions de dollars) au début de été, dans l’optique de signer ensuite une extension de contrat et ainsi inscrire son avenir à plus long terme à Toronto. Le second, souvent inclus dans des rumeurs de transfert, pourrait lui être free agent l’été prochain s’il décline sa « player option » (19.9 millions de dollars) pour la saison 2024/25.

« J’aime Toronto, je veux être ici, mais je laisse mon agent s’occuper de tout ça », a ainsi conclu OG Anunoby, visiblement désireux de continuer dans son club de toujours. Tout comme « GTJ », qui a ajouté cependant qu’il « contrôlait ce qu’il pouvait, à savoir contribuer sur le terrain. »

Propos recueillis à Toronto