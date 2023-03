Avec un Pascal Siakam retrouvé, Toronto calme le Thunder

Les Raptors ont peut-être trouvé le début de quelque chose auquel ils ne sont pas habitués cette saison : une bonne dynamique. Après avoir perdu quatre matchs sur cinq pour entamer le mois de mars, la formation canadienne vient en effet d’enchainer une deuxième victoire, une nouvelle fois satisfaisante dans la manière.

Après une victoire de 15 points contre les Nuggets, les hommes de Nick Nurse l’ont ainsi emporté de 17 points contre le Thunder (128-111), jamais un adversaire évident à manoeuvrer cette saison.

Complète, la performance des joueurs de Toronto limitait l’attaque récemment supersonique d’OKC – la deuxième meilleure de la ligue depuis le 1er janvier – à 43% aux tirs et notamment 13 pertes de balle pour 18 passes. Offensivement, comme contre Denver, ce fut une belle partition collective, avec six joueurs qui dépassaient les 15 points, Pascal Siakam s’offrant le titre officieux d’homme du match avec ses 28 points, 14 rebonds et 8 passes, 28 passes distribuées et un pourcentage de réussite qui frôlait les 50%. Sans oublier que les pensionnaires de la Scotiabank Arena survolaient aussi la bataille du rebond, avec 66 prises contre 47 (dont 18 rebonds offensifs qui rapportaient 21 points sur secondes chances).

Si le Top 6 n’est plus qu’un doux rêve et que même la 7e place de Miami semble hors d’atteinte, les Raptors peuvent espérer chiper la 8e place aux Hawks et ainsi s’éviter d’avoir à remporter deux matchs au « play-in », s’ils parviennent à confirmer prochainement que cette potentielle bonne dynamique est durable jusqu’à la fin de la saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le réveil de Pascal Siakam. En délicatesse avec ses sensations en attaque depuis le début du mois, « Spicy P » a signé une super performance complète et efficace, à 25 points, 14 rebonds et 8 passes sans la moindre perte de balle, qui devrait le relancer dans une bonne dynamique, plus stable, alors qu’il alternait le chaud et le froid dernièrement. Adroit derrière l’arc (3/5), on l’a vu particulièrement confiant quand il attaquait le cercle, récoltant notamment 8 passages sur la ligne des lancers-francs (soit plus que… lors de ses quatre derniers matchs en cumulé). Les Raptors doivent espérer que ce niveau de jeu soit à nouveau son standard, car ils vont clairement avoir besoin de lui à son meilleur niveau pour finir le mieux possible cette dernière ligne droite de la saison, alors que le club peut toujours espérer chiper la 8e place de la conférence Est à Atlanta.

– Precious Achiuwa au placard. Pas particulièrement précieux (sans mauvais jeu de mot) dernièrement, et donc de moins en moins utilisé, le jeune intérieur nigérian s’est vu recevoir un « DNP » cette nuit. Alors que Nick Nurse pianote continuellement avec ses rotations, c’est ainsi le rookie Christian Koloko qui a pris ses minutes en sortie de banc sur le poste 5, en relais de Jakob Poeltl. Et le jeune Camerounais n’a pas fait mieux, avec 0 point et 3 rebonds en 12 minutes. Déjà pointé du doigt plus tôt dans la saison par son coach, l’investissement de l’ancien de la fac’ de Memphis semble poser problème.

TOPS/FLOPS

✅ Gary Trent Jr. Après trois matchs complètement ratés (18 points à 5/29 aux tirs en cumulé sur les trois dernières sorties), l’arrière de Toronto, définitivement installé dans un rôle de joker offensif en sortie de banc depuis la « trade deadline » le mois dernier, a retrouvé son viseur, et plus largement ses sensations et son rythme. Avec 23 points (4/7 derrière l’arc), 5 rebonds, 2 passes et 2 interceptions, « GTJ » s’est effectivement brillamment illustré et a occupé un rôle central dans la victoire. Un boost pour la confiance, assurément. À noter qu’il a marqué à lui seul 23 des 32 points d’un banc une nouvelle fois exaspérant d’inefficacité offensive…

✅ OG Anunoby. Très bon contre Denver lors de la précédente sortie des Raptors, particulièrement en défense contre Nikola Jokic, l’ailier britannique est clairement dans une dynamique et, cette nuit, il a ainsi aisément confirmé son rôle du pompier de service dans cette équipe : 17 points à 6/9 aux tirs, 4 rebonds, 2 interceptions et 2 contres. Sobre et efficace, à l’image de ce +14 au +/-.

✅ Shai Gilgeous-Alexander. Dans une soirée assez discrète en attaque pour son équipe, « SGA » a quand même fait son match à 29 points à 12/19 aux tirs, 3 rebonds, 3 passes et 2 interceptions, sans faire de fioriture.

⛔️ Will Barton. Le vétéran fraichement débarqué dans la formation canadienne a plus largement incarné les soucis (trop habituels) de scoring du banc des Raptors : 3 points à 1/6 aux tirs en 11 minutes, et rideau. Pour le moment, son intégration dans la rotation de Nick Nurse laisse fortement à désirer.

LA SUITE

– Raptors (34-36) : réception des Wolves, dans la nuit de samedi à dimanche (00h00).

– Thunder (34-36) : réception des Suns, dimanche soir (20h30).