Gary Trent Jr. ne regrette pas le départ de Nick Nurse…

Après une saison 2022/23 déprimante, au cours de laquelle son message ne passait plus auprès de la plupart des joueurs, Nick Nurse a été remercié par la direction des Raptors, avant d’être remplacé par Darko Rajakovic.

Chargé d’ouvrir un nouveau chapitre à Toronto, sans doute autour des jeunes ces prochains mois, le coach serbe incarne un nouveau projet sportif, mais aussi, et surtout, une nouvelle vision. Notamment dans le domaine des rapports humains et la communication.

S’il y en a bien un qui ne cache pas son soulagement, c’est Gary Trent Jr. Pas toujours épargné par son ancien entraineur ces deux dernières saisons, que ce soit pour son temps de jeu fluctuant que son traitement en conférence de presse, l’arrière des Raptors retrouve la tranquillité d’esprit et la sérénité avec Darko Rajakovic.

« Les quelques semaines que nous avons passées ensemble ont été excellentes. Il est très réceptif, à l’écoute et ouvert, sa communication est claire. On parle de basket bien sûr, mais aussi par exemple de sa famille, de ses enfants, de son parcours jusqu’ici », souligne « GTJ », avant d’en placer une, à peine masquée, pour Nick Nurse. « Et je lui ai expliqué : ça fait six ans que je suis en NBA, j’ai davantage discuté avec lui qu’avec n’importe quel autre coach pour lequel j’ai joué dans toute ma carrière. C’est très rafraîchissant. »

Gary Trent Jr. complémentaire du duo Schröder-Barnes

En somme, la relation entre Gary Trent Jr. et Darko Rajakovic part pour le moment sur de très bonnes bases, et la prochaine étape sera donc de savoir si le constat est similaire sur le terrain, une fois la saison lancée.

Là aussi, il est facile d’imaginer une bonne relation tant l’un a besoin de l’autre : le joueur a besoin de la confiance du coach pour se relancer après une saison 2022/23 mitigée, et le coach a besoin du joueur et de ses qualités.

Particulièrement son tir extérieur, pour que son système, qu’il veut dynamique autour de Scottie Barnes comme initiateur, fonctionne bien.

« Jusqu’à maintenant, ce que je retiens, c’est qu’on court beaucoup. On veut accélérer le tempo », résume en tout cas l’ancien de Duke, qui s’attend personnellement à beaucoup de tirs ouverts aux côtés de Scottie Barnes mais aussi du dragster champion du monde, Dennis Schröder. « Leur profil est différent, mais je trouve que je leur suis complémentaire. Dans les deux cas, c’est facile de trouver sa place à leurs côtés car mon rôle sera de leur offrir de l’espace pour attaquer le cercle, et une option en ‘catch-and-shoot’ s’ils doivent lâcher le cuir. »

Propos recueillis à Toronto