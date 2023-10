Scottie Barnes confirmé comme l’initiateur de l’attaque des Raptors

Il y a une quinzaine de jours, Scottie Barnes se disait prêt à endosser « un rôle de leader » plus ample cette saison à Toronto. Ce lundi, à l’occasion du « media day » des Raptors, marqué par l’ambiance morose entre Pascal Siakam et son président Masai Ujiri, son nouveau coach Darko Rajakovic s’est chargé de confirmer son souhait.

« Les joueurs seront interchangeables, du poste 1 au poste 4. C’est pour cette raison que j’imagine bien Scottie initier des phases de jeu. Il est très polyvalent, aussi bien comme poseur d’écran que comme porteur du ballon », a en effet affirmé le nouvel entraineur serbe. « C’est un passeur naturel, on va dynamiser notre attaque autour de son utilisation sur le ‘pick-and-roll’. Avec des grands comme des petits. »

En d’autres termes, Scottie Barnes, qu’il soit étiqueté comme un meneur de jeu ou un ailier, sera plus que jamais la colonne vertébrale de l’attaque des Raptors, cette saison. « Enfin », diront sans doute les fans de la franchise de l’Ontario, après une campagne 2022/23 déprimante sur le plan offensif (la 7e plus faible attaque de la ligue), et alors qu’on se souvient que l’ancien de Florida State avait déjà exprimé ce souhait, en septembre dernier…

Un an après, les choses ont changé puisque Fred VanVleet est parti, tout comme Nick Nurse. Et le « Rookie Of The Year » 2022, malgré le recrutement de Dennis Schröder, va donc découvrir une nouvelle ère de sa jeune carrière, au centre du dispositif de Darko Rajakovic.

« C’est plaisant. Je vais avoir la balle dans les mains plus souvent. Je pense qu’il se passe des bonnes choses quand j’ai la balle dans les mains. En tout cas, je vais avoir plus d’opportunités, de répétitions », apprécie-t-il, avant de confirmer, sans filtre, le ressenti visuel de la saison dernière à Toronto. « C’était un peu épuisant. On avait parfois le sentiment qu’on jouait chacun pour nous. Mais j’ai le sentiment que Darko s’attèle à changer tout cela. On se sent mieux dans l’attaque, quand chacun se sacrifie pour le collectif. »

Scottie Barnes, le cache-misère ?

Nous voilà donc dans une nouvelle ère à Toronto, celle de Scottie Barnes. Un constat attendu et logique, même si tout cela, pour le moment, relève toujours du domaine de la théorie. Car si la décision de responsabiliser davantage le natif de Floride est bien sûr pertinente, il n’en demeure pas moins que le joueur de 22 ans est encore loin d’être un produit fini, et n’incarne donc pas le sauveur pour les Raptors. Surtout avec un « spacing » limité.

« On veut être une équipe qui bouge le cuir, et qui divise les responsabilités afin que tout le monde soit impliqué », nuance alors Darko Rajakovic, même s’il en revient finalement au même point. « Je n’aime pas l’isolation, donc on va dynamiser notre attaque sur demi-terrain. […] Mais au bout du compte, vous savez quoi ? Le ballon ira toujours dans les mains des meilleurs joueurs. »

Et Scottie Barnes de réitérer qu’il a les épaules suffisamment solides pour endosser ces responsabilités. « Ma mentalité, c’est simplement de dominer », ajoute-t-il. « Je suis dans une très bonne forme, j’ai pris un peu plus de 4 kilos de muscles. Je me sens vraiment très bien, j’ai une meilleure condition physique, aussi. »

En résumé, si la saison de Toronto s’annonce particulièrement illisible, un point semble en revanche très clair : Scottie Barnes, pour le meilleur et pour le pire, est le nouvel homme fort de la franchise.

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 35 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.7 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 Total 151 35 47.3 29.0 75.5 2.5 4.6 7.1 4.2 2.4 1.1 1.9 0.8 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Propos recueillis à Toronto