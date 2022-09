Scottie Barnes se voit comme un meneur de jeu

« C’est un joueur du futur ». C’est par ces mots que Masai Ujiri, le GM des Raptors, a décrit Scottie Barnes, vainqueur du trophée du « Rookie Of The Year » la saison dernière. Listé à 2m01 et un peu plus de 100 kilos, le jeune Raptor incarne effectivement cette nouvelle génération de basketteurs qui redéfinissent les logiques de poste par leur profil « all-around », afin d’évoluer quasiment à chaque position.

« Je ne sais pas comment le décrire » a ajouté Masai Ujiri. « Je ne sais pas quel est son poste. Il fait partie de ces gars qui jouent avant d’avoir un poste, tout simplement, et qui s’avère être un incroyable joueur. »

À cela, Scottie Barnes a une réponse : s’il devait choisir, il serait un meneur de jeu.

« J’ai toujours été un meneur de jeu en fait, j’ai toujours eu les instincts d’un meneur » a-t-il ainsi déclaré, avant de tout de même rappeler qu’il pouvait aussi briller sur absolument tous les postes. « Mais peu importe ce dont l’équipe a besoin, je peux le faire, je peux jouer tous les postes. Donc j’essaye de ne pas me limiter à un seul poste. »

« Playmaker » pour certains, ailier ou ailier-fort pour d’autres, Scottie Barnes est tout simplement un porteur de balle, un initiateur du jeu. C’est en tout cas dans ce rôle qu’il a doublement brillé, d’abord à Florida State sur le circuit universitaire, où il avait remporté le trophée du Sixth Man Of The Year dans la conférence ACC (10.3 points, 4 rebonds, 4.1 passes), puis à Toronto l’an passé, où il a bien sûr raflé le trophée du « Rookie Of The Year ».

En somme, l’utilisation de Scottie Barnes est optimale quand le garçon a le cuir dans les mains le plus souvent possible. Et ça, Nick Nurse l’a évidemment bien compris.

« Il aura des opportunités [sur le poste de meneur de jeu]. Il aime ce rôle. C’est un organisateur, un chef d’orchestre » constatait le coach des Raptors. « Il aime vraiment ce poste de meneur, il aime être étiqueté de la sorte. Donc on verra si on peut développer un peu ce schéma. »