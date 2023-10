Bilal Coulibaly faire encore mieux face aux Hornets

Grâce à une fin de match en boulet de canon, les Wizards s’imposent 98-92 face à des Hornets marqués par la suite de l’affaire Miles Bridges. Avec un cinq inchangé pour débuter la rencontre, les coéquipiers de Bilal Coulibaly ont longtemps été à la traine. La faute à un début de match complètement raté puisque Charlotte menait 14-2 après seulement trois minutes…

Mais les remplaçants des Wizards vont signer un 18-2 en quatre minutes dans le 4e quart-temps, pour passer le score de 84-74 en faveur des Hornets, à 92-86. Malgré les efforts du rookie Nick Smith Jr, Charlotte est KO, et c’est l’ancien Warrior Ryan Rollins, qui valide la victoire de Washington (98-92).

Un « scotch » énorme !

Dans cette rencontre, Coulibaly a fait du Coulibaly avec 12 points, 5 rebonds, 4 interceptions et 1 contre en 28 minutes. Aucun joueur n’a passé plus de temps que lui sur le terrain. Une fois de plus, c’est en défense qu’il a impressionné, avec notamment un contre monstrueux sur une tentative de « poster dunk » de Bryce McGowens.

Pour le reste, il joue sans complexe, et pour l’instant, on n’a pas l’impression qu’il soit réellement stressé par le fait de jouer en NBA. Très relâché, il est lui-même, et il a même pris plus de risques en attaque.

En face, un autre Français, Frank Ntilikina. Grand absent de l’Equipe de France à la Coupe du monde, Frank Ntilikina a fait un peu de tout avec 5 points, 4 passes, 3 rebonds et 3 interceptions. Seul son 2 sur 11 aux tirs fait tache, mais c’est rare de le voir aussi entreprenant.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.