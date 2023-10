Miles Bridges s’en est pris à la voiture de son ex-compagne !

Miles Bridges en a-t-il définitivement terminé avec la justice ? A priori non, si l’on en croit les informations recueillies par ESPN auprès du bureau du shérif du comté de Mecklenburg, en Caroline du Nord. Le joueur a en effet reçu une citation à comparaître pour avoir enfreint « une ordonnance de protection contre les violences conjugales, la maltraitance d’enfant et l’atteinte à la propriété personnelle ».

Ayant été condamné (via un accord de non-contestation) pour des faits de violences conjugales sur son ex-compagne commis devant leurs enfants, le joueur des Hornets avait reçu de lourdes sanctions pour éviter de passer par la case prison : trois ans de probation, l’obligation de suivre 52 semaines de conseils en matière de violence domestique et 52 semaines de cours de parentalité, mais aussi effectuer 100 heures de service communautaire et subir des tests de dépistage hebdomadaires de stupéfiants, tout en n’étant pas autorisé à posséder d’armes à feu, de munitions ou d’autres armes.

Des boules de billard lancées sur le pare-brise

Avec ça, il lui a également été interdit de se rapprocher à moins de 100 mètres de son ancienne compagne, et d’avoir un quelconque contact avec elle. Et c’est sur ce point que l’ailier serait rappelé à l’ordre.

Miles Bridges a ainsi enfreint à deux reprises cette ligne de conduite imposée par la justice. Une première fois le 2 janvier, ce qui va lui valoir un mandat d’arrêt, puis une deuxième fois ce mardi, déclenchant sa citation à comparaître, une nouvelle fois pour ne pas avoir respecté cette obligation de garder ses distances.

Selon WSOC TV, une chaîne TV de Charlotte, Miles Bridges aurait lancé des boules de billard sur la voiture de son ex-compagne, au point de casser le pare-brise. Comme ses enfants étaient dans la voiture, il est aussi accusé de maltraitance et ce média précise qu’il a aussi proféré des menaces !

La justice émet un mandat d’arrêt

Si la NBA n’a pas encore réagi, un porte-parole des Hornets s’est contenté de la déclaration suivante : « Nous sommes au courant et nous sommes en train de rassembler plus d’informations ». Du côté de la justice, on a émis un mandat d’arrêt, et Miles Bridges risque tout simplement la prison puisqu’il était en période de probation.

Après sa dernière saison passée loin des terrains de la Grande Ligue, l’ailier de Charlotte devait encore purger dix matchs de suspension lors de la reprise de la saison régulière. À voir si ce dernier rebondissement dans cette affaire le contraindra à s’éloigner encore un peu plus longtemps des terrains.