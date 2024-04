À Indiana, la bataille des minutes a commencé

Rick Carlisle attend sûrement beaucoup du training camp de ses Pacers, afin d’obtenir des réponses et d’établir la hiérarchie de son groupe. Car à Indiana, il y a quelques titulaires assez clairs : Tyrese Haliburton, Myles Turner et Bruce Brown. Ensuite, c’est plus flou.

Buddy Hield semble le choix le plus évident à l’arrière, mais comme il pourrait partir, sera-t-il toujours aussi impliqué et titulaire ? Obi Toppin aussi pourrait s’imposer comme l’ailier fort à associer à Myles Turner, mais ce n’est pas gravé dans le marbre non plus.

Et sur le banc, c’est encore pire avec beaucoup de joueurs qui peuvent prétendre à avoir du temps de jeu : Bennedict Mathurin, Aaron Nesmith, Jarace Walker, Jordan Nwora, Andrew Nembhard, Jalen Smith, Daniel Theis…

« C’est une situation assez rare », constate le coach. « On a une équipe pleine de jeunes et de talents. Il y a un paquet de décisions à prendre dans les mois à venir. J’aime l’idée de concurrence. Si on veut aller loin, il faut faire les choses difficiles. Il faut être tenace, il faut se battre comme un diable pour son coéquipier, même si on est en concurrence directe avec lui pour du temps de jeu. Et s’il est devant vous, alors il faut l’encourager. »

« Rien ne sera donné à personne. Tout le monde doit mériter sa place. »

Un joueur comme Jordan Nwora symbolise bien les nombreuses possibilités qui se présentent devant Rick Carlisle. Il avait rendu des services au poste d’ailier-fort pour finir la saison passée, après son transfert en février. Désormais, Obi Toppin et Jarace Walker semblent devant lui à ce poste. Il pourrait donc se décaler dans l’aile, sa position à Milwaukee, derrière Bruce Brown. Mais au fond, s’il brille, peut-être sera-t-il le poste 4 titulaire ?

« Rien ne sera donné à personne », annonce-t-il. « Ce sera différent des dernières saisons. Les joueurs vont devoir gagner leur place. Si on met de côté Haliburton, Turner et Hield, personne n’a rien prouvé ici. Tout le monde doit mériter sa place. »

Autre secteur où plusieurs joueurs auront une carte à jouer : la mène. Derrière la star de l’équipe, Tyrese Haliburton, ils seront deux pour une place avec TJ McConnell et Andrew Nembhard. Partout ou presque, il y aura des batailles pendant ce camp d’entraînement et sûrement pendant les premières semaines de compétition.

« On l’a vu tout l’été, les gars sont conscients qu’il va falloir se battre pour son temps de jeu », conclut le joueur de Team USA. « C’est toujours mieux que de savoir que neuf ou dix joueurs sont les préférés et que les autres sont derrière durant le training camp. Il faut que les joueurs soient compétitifs et se battent pour avoir des minutes. »