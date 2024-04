Quel leader à Portland ?

Avec le départ de Damian Lillard, il faut désormais lui trouver un remplaçant et désigner un nouveau leader à Portland. C’est comme s’il y avait petite annonce écrite sur une feuille de papier, accrochée au mur dans le vestiaire des Blazers. Elle serait rédigée avec les mots du GM Joe Cronin.

« Venez et prenez-le », annonce ce dernier pour The Athletic, en évoquant le rôle vacant de leader. « On a beaucoup de joueurs capables, ou assez talentueux, pour être l’homme de la situation. La question, c’est de savoir qui va émerger de cette situation, non seulement dans le jeu mais en matière de leadership. Il faudra être patient. »

Les candidats sont nombreux. On pense évidemment au talentueux rookie Scoot Henderson, mais aussi à Anfernee Simons et Jerami Grant, déjà installés à Portland, sans oublier le nouveau venu, Deandre Ayton.

Un leader à la carte qui change chaque match ?

Ce dernier, impatient de se montrer dans l’Oregon en mode « DominAyton », avec son CV et son expérience chez les Suns, n’est-il pas le candidat idéal ?

« On n’a pas fait venir Ayton pour qu’il devienne Joel Embiid, pour lui donner trente shoots par match et lui demander d’être MVP », calme tout de suite Chauncey Billups. « Ce ne sera pas son rôle. Même si néanmoins, il aura un rôle plus large qu’à Phoenix. Encore une fois, on a beaucoup de jeunes qui peuvent répondre à ça. Cela va demander du temps. »

N’est-il pas inquiétant de ne pas avoir un leader naturel, comme Damian Lillard l’était, avant le début de saison ? Cette course au trône ne risque-t-elle pas de bousculer le groupe, chacun voulant prendre la couronne à l’autre ?

« Je pense que c’est positif », répond le coach. « On a de nombreux joueurs qui voudront prouver des choses et s’affirmer dans la ligue. C’est à moi et à mon staff de gérer tout ça et de m’assurer qu’on n’a pas un joueur qui veut shooter 30 fois par match. Ça ne va pas se passer ainsi. On va sans doute avoir une situation où des joueurs différents vont, soir après soir, prendre les commandes. J’y vois une bonne chose : on devient moins prévisible. Dans ces moments-là, la balle bouge et tout le monde est impliqué. »