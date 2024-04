L’appel du pied de Dwight Howard à Orlando…

Proche des Warriors, Dwight Howard n’a finalement pas été recruté par la franchise californienne, à quelques jours du début des training camps et le voilà désormais obligé d’attendre que d’autres clubs se manifestent.

Dans les médias, le pivot de 37 ans en profite néanmoins pour plaider sa propre cause et, au cours d’une intervention sur X/Twitter, il a déclaré qu’il était prêt à rejouer à Orlando, onze ans après son départ mouvementé.

« Je voudrais assurément revenir et faire partie du Magic, de l’équipe et de ce qu’Orlando essaie d’accomplir dès à présent », a-t-il confié ouvertement, quelques mois après avoir dragué les Kings. « Ce serait une bonne chose de terminer ma carrière là où je l’ai commencée, au sein d’une équipe jeune et prometteuse qui aurait, à mon sens, besoin d’un vétéran et de leadership. Je pense que ce serait bénéfique pour les joueurs, la ville d’Orlando et l’organisation du Magic. »

Sélectionné en première position de la Draft 2004 par le Magic, qu’il a conduit jusqu’aux Finals en 2009 et avec lequel il a affiché 18.4 points, 13.0 rebonds et 2.2 contres de moyenne en huit saisons, Dwight Howard avait ensuite forcé son départ d’Orlando vers Los Angeles à l’été 2012, pour satisfaire son envie de changement d’air.

Un transfert qui avait alors fait plonger la franchise floridienne vers les profondeurs de la conférence Est et, onze ans plus tard, celle-ci peine toujours à sortir la tête de l’eau (une seule saison dans le positif et simplement deux qualifications en playoffs depuis 2011/12). Les fans locaux ne lui ont d’ailleurs pas pardonné…

Reste à savoir si les dirigeants du Magic, qui devraient couper un joueur pour faire revenir Dwight Howard, seront tentés par un retour de leur ancien intérieur phare, qui n’a plus été aperçu en NBA depuis un an et demi mais qui se maintenait en forme du côté de Taïwan.

Dwight Howard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2004-05 ORL 82 33 52.0 0.0 67.1 3.5 6.5 10.0 0.9 2.8 0.9 2.0 1.7 12.0 2005-06 ORL 82 37 53.1 0.0 59.5 3.5 9.0 12.5 1.5 3.4 0.8 2.7 1.4 15.8 2006-07 ORL 82 37 60.3 50.0 58.6 3.5 8.8 12.3 1.9 3.0 0.9 3.9 1.9 17.6 2007-08 ORL 82 38 59.9 0.0 59.0 3.4 10.8 14.2 1.3 3.3 0.9 3.2 2.2 20.7 2008-09 ORL 79 36 57.2 0.0 59.4 4.3 9.6 13.8 1.4 3.4 1.0 3.0 2.9 20.6 2009-10 ORL 82 35 61.2 0.0 59.2 3.5 9.7 13.2 1.8 3.5 0.9 3.3 2.8 18.3 2010-11 ORL 78 38 59.3 0.0 59.6 4.0 10.1 14.1 1.4 3.3 1.4 3.6 2.4 22.9 2011-12 ORL 54 38 57.3 0.0 49.1 3.7 10.8 14.5 1.9 2.9 1.5 3.2 2.2 20.6 2012-13 LAL 76 36 57.8 16.7 49.2 3.3 9.1 12.4 1.4 3.8 1.1 3.0 2.5 17.1 2013-14 HOU 71 34 59.1 28.6 54.7 3.3 8.9 12.2 1.9 3.4 0.9 3.2 1.8 18.3 2014-15 HOU 41 30 59.3 50.0 52.8 2.7 7.8 10.5 1.2 3.3 0.7 2.8 1.3 15.8 2015-16 HOU 71 32 62.0 0.0 48.9 3.4 8.4 11.8 1.4 3.1 1.0 2.3 1.6 13.8 2016-17 ATL 74 30 63.3 0.0 53.3 4.0 8.7 12.7 1.4 2.7 0.9 2.3 1.2 13.5 2017-18 CHA 81 30 55.5 14.3 57.4 3.2 9.4 12.5 1.3 3.1 0.6 2.6 1.6 16.6 2018-19 WAS 9 26 62.3 0.0 60.4 2.7 6.6 9.2 0.4 3.8 0.8 1.8 0.4 12.8 2019-20 LAL 69 19 72.9 60.0 51.4 2.5 4.9 7.4 0.7 3.2 0.5 1.2 1.1 7.5 2020-21 PHL 69 17 58.7 25.0 57.6 2.8 5.7 8.4 0.9 2.9 0.4 1.6 0.9 7.0 2021-22 LAL 60 16 61.2 53.3 65.8 2.0 4.0 5.9 0.6 1.9 0.6 0.8 0.6 6.2 Total 1242 32 58.7 21.4 56.7 3.3 8.4 11.8 1.4 3.2 0.9 2.7 1.8 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.