Finalement, Dwight Howard ne va pas rejoindre Golden State…

On pouvait s’attendre à le voir rejoindre les Warriors, notamment depuis qu’il s’entraînait avec des cadres de l’équipe (Chris Paul et Draymond Green), mais Dwight Howard ne signera finalement pas avec la franchise californienne en amont du training camp. Une information de Shams Charania.

The Athletic ajoute que les dirigeants de Golden State n’envisagent d’ailleurs pas de recruter un autre intérieur pour le moment, préférant garder un spot de libre dans leur effectif après avoir mis la main sur Usman Garuba et Dario Saric pour suppléer Draymond Green et Kevon Looney sous le cercle.

Et pourquoi pas se laisser quelques semaines de réflexion, puisqu’il se pourrait que les « Dubs » fassent appel à Dwight Howard (ou quelqu’un d’autre ?) pendant le training camp, voire en cours de saison régulière, si le besoin s’en fait ressentir.

À condition que le pivot de 37 ans soit toujours disponible d’ici-là, car il pourrait susciter l’intérêt d’autres équipes dans les prochains jours…

Dwight Howard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2004-05 ORL 82 33 52.0 0.0 67.1 3.5 6.5 10.0 0.9 2.8 0.9 2.0 1.7 12.0 2005-06 ORL 82 37 53.1 0.0 59.5 3.5 9.0 12.5 1.5 3.4 0.8 2.7 1.4 15.8 2006-07 ORL 82 37 60.3 50.0 58.6 3.5 8.8 12.3 1.9 3.0 0.9 3.9 1.9 17.6 2007-08 ORL 82 38 59.9 0.0 59.0 3.4 10.8 14.2 1.3 3.3 0.9 3.2 2.2 20.7 2008-09 ORL 79 36 57.2 0.0 59.4 4.3 9.6 13.8 1.4 3.4 1.0 3.0 2.9 20.6 2009-10 ORL 82 35 61.2 0.0 59.2 3.5 9.7 13.2 1.8 3.5 0.9 3.3 2.8 18.3 2010-11 ORL 78 38 59.3 0.0 59.6 4.0 10.1 14.1 1.4 3.3 1.4 3.6 2.4 22.9 2011-12 ORL 54 38 57.3 0.0 49.1 3.7 10.8 14.5 1.9 2.9 1.5 3.2 2.2 20.6 2012-13 LAL 76 36 57.8 16.7 49.2 3.3 9.1 12.4 1.4 3.8 1.1 3.0 2.5 17.1 2013-14 HOU 71 34 59.1 28.6 54.7 3.3 8.9 12.2 1.9 3.4 0.9 3.2 1.8 18.3 2014-15 HOU 41 30 59.3 50.0 52.8 2.7 7.8 10.5 1.2 3.3 0.7 2.8 1.3 15.8 2015-16 HOU 71 32 62.0 0.0 48.9 3.4 8.4 11.8 1.4 3.1 1.0 2.3 1.6 13.8 2016-17 ATL 74 30 63.3 0.0 53.3 4.0 8.7 12.7 1.4 2.7 0.9 2.3 1.2 13.5 2017-18 CHA 81 30 55.5 14.3 57.4 3.2 9.4 12.5 1.3 3.1 0.6 2.6 1.6 16.6 2018-19 WAS 9 26 62.3 0.0 60.4 2.7 6.6 9.2 0.4 3.8 0.8 1.8 0.4 12.8 2019-20 LAL 69 19 72.9 60.0 51.4 2.5 4.9 7.4 0.7 3.2 0.5 1.2 1.1 7.5 2020-21 PHL 69 17 58.7 25.0 57.6 2.8 5.7 8.4 0.9 2.9 0.4 1.6 0.9 7.0 2021-22 LAL 60 16 61.2 53.3 65.8 2.0 4.0 5.9 0.6 1.9 0.6 0.8 0.6 6.2 Total 1242 32 58.7 21.4 56.7 3.3 8.4 11.8 1.4 3.2 0.9 2.7 1.8 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.