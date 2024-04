Amen Thompson veut faire de Cam Whitmore son nouveau jumeau

Après deux années avec son frère Ausar au sein de l’Overtime Elite, Amen Thompson découvre la vie sans son jumeau à Houston. Drafté en 4e position, le meneur de jeu ne fut néanmoins pas seul à débarquer dans le Texas cet été. En effet, un autre rookie, Cam Whitmore, sélectionné en 20e position, est arrivé en même temps que lui.

Les deux jeunes joueurs vont donc traverser ensemble toutes les étapes qui composent cette fameuse première saison en NBA.

« C’est génial d’avoir quelqu’un comme Cam pour partager cette expérience », livre Thompson au Houston Chronicle. « C’est mieux que de vivre cette première année tout seul. J’ai un ami et un coéquipier auprès de moi, qui fait tout avec moi. Pour l’instant, c’est génial. J’essaie de faire de Cam mon nouveau jumeau. »

Qu’en pense de son côté Whitmore, qui s’est déjà illustré en remportant le trophée de MVP de la Summer League de Las Vegas ?

« Sur le parquet, on a clairement la même mentalité, la même envie de gagner. On veut rendre l’autre meilleur. C’est un meneur de jeu qui peut marquer, qui voit bien le jeu. Il a amélioré son tir extérieur et je pense que notre futur s’annonce brillant. »

La franchise texane a réalisé un recrutement ambitieux et expérimenté avec notamment Dillon Brooks, Fred VanVleet et Jeff Green et les deux rookies vont découvrir un nouveau monde, en plus d’entrer en NBA, en côtoyant ces vétérans affirmés.

« J’ai essayé de prendre mes marques, d’être à l’aise, de savoir où j’en étais mentalement et techniquement. Tout s’est bien passé, j’ai tenté de me faire un nom », raconte Whitmore sur ces entraînements avec les vétérans. « Je suis préparé pour ce qui va suivre », annonce Amen Thompson. « Je commence à connaître les gars, la cohésion est grande depuis deux semaines comme tout le monde est de retour. On joue ensemble et c’est génial. »