Rasheed Wallace : « Allen Iverson était une rockstar »

Si Dwyane Wade a choisi Allen Iverson pour l’introniser au Hall of Fame, c’est pour remettre la lumière sur l’ancien joueur des Sixers. L’ancienne star du Heat estimait que le temps avait fait son œuvre et que, malheureusement, les plus jeunes ne se rendaient pas compte de l’impact culturel du MVP 2001 sur toute une génération.

Des propos confirmés par Rasheed Wallace, contemporain d’Allen Iverson à la fin des années 1990 et durant les années 2000.

« C’est un joueur phénoménal et une rockstar », déclare l’ancien intérieur des Pistons pour Underdog NBA. « J’ai vu ça des deux côtés : j’ai joué contre lui et, en fin de carrière, on était coéquipier à Detroit. Ses fans ? Ils étaient incroyables, dingues. C’était vraiment énorme. Je veux comparer ça à Michael Jordan et à ses fans. Jordan avait toujours plein de monde devant son hôtel, partout où il allait, et les gens le prenaient en photo comme s’il était Michael Jackson. J’ai joué avec des All-Stars, comme Scottie Pippen. Ce dernier avait des fans, mais ce n’était pas dingue alors qu’il avait six bagues de champion. »

Pour illustrer cette folie autour du quadruple meilleur marqueur de la ligue, le champion NBA 2004 se souvient des premières heures d’Allen Iverson sous les couleurs des Pistons, en novembre 2008.

« Le jour de son transfert, Iverson arrive en bus et on vient le saluer. Je ne sais plus où on était, mais on était en road trip. Avant notre match, quand on arrive à la salle, je vois des centaines de personnes avec des pancartes, certains avaient même déjà son maillot ! Comment avaient-ils fait pour l’avoir aussi vite ? Il avait été transféré la veille… C’était une rockstar et c’est un des joueurs les plus populaires de l’histoire de la NBA. »

Allen Iverson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1996-97 PHL 76 40 41.6 34.1 70.2 1.5 2.6 4.1 7.5 3.1 2.1 4.4 0.3 23.5 1997-98 PHL 80 39 46.1 29.8 72.9 1.1 2.6 3.7 6.2 2.5 2.2 3.1 0.3 22.0 1998-99 PHL 48 42 41.2 29.1 75.1 1.4 3.5 4.9 4.7 2.0 2.3 3.5 0.2 26.8 1999-00 PHL 70 41 42.1 34.1 71.3 1.0 2.8 3.8 4.7 2.3 2.1 3.3 0.1 28.4 2000-01 ★ PHL 71 42 42.0 32.0 81.4 0.7 3.1 3.9 4.6 2.1 2.5 3.3 0.3 31.1 2001-02 PHL 60 44 39.8 29.1 81.2 0.7 3.8 4.5 5.5 1.7 2.8 4.0 0.2 31.4 2002-03 PHL 82 43 41.4 27.7 77.4 0.8 3.4 4.2 5.5 1.8 2.7 3.5 0.2 27.6 2003-04 PHL 48 43 38.7 28.6 74.5 0.7 3.0 3.7 6.8 1.8 2.4 4.4 0.1 26.4 2004-05 PHL 75 42 42.4 30.8 83.5 0.7 3.3 4.0 8.0 1.9 2.4 4.6 0.1 30.7 2005-06 PHL 72 43 44.7 32.3 81.4 0.6 2.6 3.2 7.4 1.7 1.9 3.4 0.1 33.0 2006-07 * All Teams 65 43 44.2 31.5 79.5 0.4 2.6 3.0 7.2 1.5 1.9 4.1 0.2 26.3 2006-07 * DEN 50 42 45.4 34.7 75.9 0.3 2.7 3.0 7.2 1.5 1.8 4.0 0.2 24.8 2006-07 * PHL 15 43 41.3 22.6 88.5 0.5 2.3 2.7 7.3 1.4 2.2 4.4 0.1 31.2 2007-08 DEN 82 42 45.8 34.5 80.9 0.6 2.4 3.0 7.2 1.3 2.0 3.0 0.2 26.4 2008-09 * All Teams 57 37 41.7 28.3 78.1 0.5 2.5 3.0 5.0 1.5 1.5 2.6 0.1 17.5 2008-09 * DET 54 37 41.6 28.6 78.6 0.5 2.6 3.1 4.9 1.5 1.6 2.5 0.1 17.4 2008-09 * DEN 3 41 45.0 25.0 72.0 1.0 1.7 2.7 6.7 1.0 1.0 3.3 0.3 18.7 2009-10 * All Teams 28 31 43.0 36.0 79.4 0.6 2.3 2.8 4.0 1.7 0.7 2.3 0.1 13.8 2009-10 * PHL 25 32 41.7 33.3 82.4 0.6 2.4 3.0 4.1 1.7 0.7 2.3 0.1 13.9 2009-10 * MEM 3 22 57.7 100.0 50.0 0.3 1.0 1.3 3.7 1.7 0.3 2.3 0.0 12.3 Total 914 41 42.5 31.3 78.0 0.8 2.9 3.7 6.2 1.9 2.2 3.6 0.2 26.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.