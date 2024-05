Hall of Fame | Dwyane Wade a choisi Allen Iverson pour le remettre en lumière

Quand on entre au Hall of Fame, il faut être intronisé par quelqu’un déjà membre du Panthéon du basket. Dwyane Wade, qui va y faire son entrée cette année, avait donc l’embarras du choix puisqu’il a croisé plusieurs joueurs présents au Hall of Fame : Shaquille O’Neal, Alonzo Mourning, Ray Allen, Gary Payton ou encore Chris Bosh.

Pourtant, le triple champion NBA n’est pas allé vers un ancien coéquipier. Il a décidé de choisir Allen Iverson, Hall of Famer depuis 2016. Pourquoi ce choix ?

« Il était important pour moi d’avoir un impact sur la culture avec ce moment », justifie Dwyane Wade. « Allen Iverson est quelqu’un qui est oublié, par rapport à ce qu’il a fait pour le basket et pour notre culture. Je veux qu’il soit à nouveau mis en lumière, qu’il reçoive des lauriers comme il le mérite, pour lui signifier à quel point il a été important. Pas seulement pour moi, mais pour tous les petits garçons qui me ressemblent ou lui ressemblent. »

Même si le MVP 2001 ne parlera pas ce soir-là, il montera sur scène en compagnie de Dwyane Wade, ce qui va permettre de se souvenir du joueur qu’il a été. Et de son influence sur toute une génération.

« Il n’a sans doute pas la chance d’entendre ça tous les jours. On parle tout le temps de Michael Jordan, LeBron James et Kobe Bryant, mais pas d’Iverson », estime le MVP des Finals 2006. « Il est l’un des plus grands de tous les temps. Je suis heureux qu’il ait dit oui à ma demande et je suis impatient qu’il m’intronise. »

Dwyane Wade Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 MIA 61 35 46.5 30.2 74.7 1.4 2.7 4.1 4.5 2.3 1.4 3.2 0.6 16.3 2004-05 MIA 77 39 47.8 28.9 76.2 1.4 3.7 5.2 6.8 3.0 1.6 4.2 1.1 24.1 2005-06 MIA 75 39 49.5 17.1 78.3 1.4 4.3 5.7 6.7 2.9 2.0 3.6 0.8 27.2 2006-07 MIA 51 38 49.1 26.6 80.7 1.0 3.7 4.7 7.5 2.3 2.1 4.2 1.2 27.4 2007-08 MIA 51 38 46.9 28.6 75.8 0.9 3.3 4.2 6.9 2.7 1.7 4.4 0.7 24.6 2008-09 MIA 79 39 49.1 31.7 76.5 1.1 3.9 5.0 7.5 2.3 2.2 3.4 1.3 30.2 2009-10 MIA 77 36 47.6 30.0 76.1 1.4 3.5 4.8 6.5 2.4 1.8 3.3 1.1 26.6 2010-11 MIA 76 37 50.0 30.6 75.8 1.6 4.8 6.4 4.6 2.6 1.5 3.1 1.1 25.5 2011-12 MIA 49 33 49.7 26.8 79.1 1.5 3.4 4.8 4.6 2.2 1.7 2.6 1.3 22.1 2012-13 MIA 69 35 52.1 25.8 72.5 1.3 3.7 5.0 5.1 2.0 1.9 2.8 0.8 21.2 2013-14 MIA 54 33 54.5 28.1 73.3 1.1 3.4 4.5 4.7 2.0 1.5 3.0 0.5 19.0 2014-15 MIA 62 32 47.0 28.4 76.8 0.9 2.6 3.5 4.8 1.7 1.2 3.4 0.3 21.5 2015-16 MIA 74 31 45.6 15.9 79.3 1.1 3.0 4.1 4.7 1.6 1.1 2.7 0.6 19.0 2016-17 CHI 60 30 43.4 31.0 79.4 1.1 3.5 4.5 3.8 1.9 1.4 2.3 0.7 18.3 2017-18 * All Teams 67 23 43.8 28.8 71.4 0.8 3.0 3.8 3.4 1.9 0.9 2.1 0.7 11.4 2017-18 * CLE 46 23 45.5 32.9 70.1 0.9 3.1 3.9 3.5 1.8 0.9 2.0 0.7 11.2 2017-18 * MIA 21 22 40.9 22.0 74.5 0.5 2.9 3.4 3.1 1.9 0.9 2.3 0.7 12.0 2018-19 MIA 72 26 43.3 33.0 70.8 1.0 3.0 4.0 4.2 1.6 0.8 2.3 0.5 15.0 Total 1054 34 48.0 29.3 76.5 1.2 3.5 4.7 5.4 2.2 1.5 3.2 0.8 22.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.