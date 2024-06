Nick Nurse prêt à associer Paul Reed et Joel Embiid

Parce que Joel Embiid a besoin d’être économisé en saison régulière et parce que le MVP 2023 reste fragile, les Sixers sont allés chercher Mo Bamba comme doublure, et ils ont même prolongé Montrezl Harrell, malheureusement blessé pour la saison. De quoi blinder le poste 5, d’autant que Paul Reed est toujours là, et qu’il reste même sur sa meilleure saison en carrière. Malgré la concurrence de Bamba, son temps de jeu pourrait même augmenter puisque Nick Nurse est un grand fan de son activité.

« Tout d’abord, je l’adore. Il se donne à fond et il a un flair incroyable pour le basket » explique Nurse au micro du podcast de Pat Beverley. « J’ai du temps de jeu à donner pour ceux qui s’arrachent pour le ballon. Le ballon est très important dans le jeu, et il peut vraiment aller le chercher. Et même quand il ne le fait pas, il le rate environ 25 fois par match alors qu’on pensait qu’il allait l’avoir. »

Un spécialiste du rebond offensif

Traduction : Reed est le genre de joueur qui se jette sur tous les ballons qui traînent et au rebond. Les chiffres le confirment puisque si on ramène son jeu à 36 minutes, il est dans le Top 5 de la NBA aux interceptions et au rebond offensif ! S’il maintient cette activité, le nouveau coach des Sixers le récompensera, et il n’exclut pas de le faire jouer au poste 4.

« Il a passé un été formidable, incroyable. Il a vraiment travaillé » assure le successeur de Doc Rivers. « Dès que j’ai pris mes fonctions, il s’est inscrit au programme des exercices de tirs et il n’a pas cessé de le suivre. Il est en forme. Jouera-t-il avec (Joel) Embiid ? Bien sûr. Je ne pense pas que ce soit une question. Il va se donner à fond, il va défendre et il va sans doute en faire plus qu’auparavant. Je pense qu’il est prêt à passer à la vitesse supérieure ».

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.